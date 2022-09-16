Звонок Шольца к Путину: Германия будет вынуждена усилить военную поддержку Украины — эксперт

На фоне успешного контрнаступления украинских военных Запад начинает говорить, что Украине нужно предоставлять больше оружия. Германия не стала исключением, но канцлер ФРГ Шольц не слишком торопится поставлять вооружение в Украину.

Во время недавнего телефонного разговора немецкий канцлер Шольц призвал Путина вывести войска с территории Украины, но тот, конечно, отказался.

Об этом политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью ТСН.ua.

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"Мероприятия начинают говорить, чтобы Украине дали еще больше оружия. Это говорят самые западные политики и аналитики для того, чтобы они имели возможность продолжать те успехи, которые они имеют на поле боя. Германия не стала исключением. Германия разделилась. Большая часть говорит о том., что Украине нужно дать больше оружия, ускорить средства поставки противовоздушной обороны. Но есть те, которые говорят, что нужно подождать. Пусть партнеры дадут, мы последуем их примеру", — отметил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что на Шольца идет давление внутри страны. Германия сейчас разделилась на две части: одна за поставку Украине оружия, другая — пока ждет. И все же, по мнению эксперта, позиция РФ заставит Германию оказать поддержку Украине более активной.

"Я думаю, что на фоне этих процессов, когда внутри страны идет давление на канцлера, с одной стороны. С другой стороны, когда другие говорят не торопиться. Мое предположение, что Шольц мог спросить у Путина, не хочет ли он изменить свою политику, вывести войска, а дальше попытаться садиться за стол переговоров на фоне неудачи на Харьковщине.Путин сказал, что нет.Шольц сказал, что на меня давят поставлять оружие.На следующий день после разговора появилось сообщение из Германии о трех дополнительных реактивных системах залпового огня MARS и 50 бронемашин. Я допускаю, что танки будут тоже", — добавил он.

Напомним, 13 сентября с главой Кремля провел телефонный разговор канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры продолжались полтора часа. Главная тема – ситуация в Украине и ее последствия. По словам Шольца, Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля.

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