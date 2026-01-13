Звуки сирен и земля с Херсонщины: в Киеве попрощались с медиком, которого убила Россия

Сергей Смоляк

Под звуки сирен «скорых» и с родной землей из оккупации в руках: Киев попрощался с фельдшером Сергеем Смоляком. Медик погиб в ночь на 9 января, когда вместе с бригадой спасал людей после первого попадания «Шахеда». Во время работы произошел повторный взрыв, который оборвал жизнь того, кто сам привык говорить пациентам: «Все будет хорошо».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

«На его месте мог быть кто угодно»

Возле колокольни Михайловского Златоверхого собора выстроились кареты скорой помощи. Проститься с коллегой пришли медики с нескольких подстанций столицы. Для многих это личная боль, ведь работа под обстрелами — их ежедневная реальность.

Алла, коллега погибшего: «Мы все медики… Хочется отдать дань уважения человеку, который спасал чужие жизни. На его месте мог быть кто угодно. Он был человеком с добрым сердцем, вообще у них вся семья — это просто невероятные люди».

Роковой вызов на Осокорки

Трагедия произошла во время массированной атаки 9 января. После того, как вражеский дрон попал в многоэтажку на Осокорках, бригада Сергея Смоляка мгновенно отправилась на вызов. Врачи начали оказывать помощь пострадавшим, когда над местом работы спасательных служб взорвался второй «Шахед».

Обломки изуродовали машину медиков. Двое коллег Сергея получили ранения, а сам он — травмы, несовместимые с жизнью. Коллеги на подстанции до сих пор не могут поверить в потерю.

«Я даже не представляю, как мы дальше без него. Каждый день сейчас какая-то будничная работа, и видишь — в бумагах всплывает фамилия Сергея Николаевича… Перебираешь карточки, вызовы, видишь его фамилию и просто замираешь. Ну очень тяжело! Очень тяжело», — делятся на подстанции.

Земля из Каховки в гробу

На столике священника во время отпевания, рядом с водой и кропилом, лежал особый пакет. Родные принесли с собой землю из Каховки — родного города Сергея, который сейчас находится под российской оккупацией. Ее положили в гроб, чтобы фельдшер даже в Киеве упокоился в родной земле.

Сергей Смоляк был выпускником медицинского училища в Бериславе. Его одногруппник, пан Анатолий, вспоминает товарища как чрезвычайно активного и талантливого человека.

Анатолий, одногруппник: «Сережа был настолько артистичный, настолько общительный… закончил училище с красным дипломом. Мы мечтали после победы устроить встречу выпускников дома, на Херсонщине. А видите, как получилось — встреча такая…»

Магическое слово «Все будет хорошо»

Людмила, которая работала с Сергеем в Каховке еще до войны, вспоминает его феноменальную способность успокаивать людей.

Людмила, коллега из Каховки: «Он приезжал и на вызов к моей маме! Я запомнила его таким добрым, улыбчивым… Все говорил: „Все будет хорошо! Не переживайте!“ И знаете, это его „все будет хорошо“ — оно работало! Насколько я сама медик, а оно срабатывало, это доброе слово».

Когда катафалк с телом Сергея Смоляка выезжал из монастыря, водители «скорых» одновременно включили сирены. Это был последний салют герою в белом халате, который до последнего вздоха оставался на страже чужих жизней.

