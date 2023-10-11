Звуки трембит и последние аплодисменты: во Франковске простились с известным музыкантом, погибшим на фронте

В Ивано-Франковске звуками трембит и рогов прощались с погибшим 29-летним защитником Украины Андреем Чепилем. Главный сержант взвода погиб 28 июня в бою на Запорожском направлении. Но считался пропавшим без вести – пока экспертиза ДНК не помогла идентифицировать его тело.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.

С воином прощались аплодисментами и звуками трембита

Под тоскливые звуки трембит и аплодисменты Ивано-Франковск провожает в последний путь Героя Андрея Чепиля. Мужчина был профессиональным музыкантом. Он играл на сопилке, саксофоне, кларнете, клавишных и гитаре. Однако стал известним именно как трембитар в рок-фольк-команде "КОРАЛЛИ".

Похороны Андрея Чепиля

"Когда он пришел, половину программы сразу сыграл с нами так, как надо. Через несколько дней поехали уже на наш первый совместный фестиваль. Это действительно рекорд, я бы сказал. Потому что сыграть так, как должна играть трембита, я очень мало таких людей знаю. И тем более сыграть по нотам", — говорит фронтмен группы "КОРАЛЛИ" Мишко Адамчак.

На похоронах в церкви места свободного нет – люди стоят на улице. С инструментами пришли не только музыканты, но и горожане, которые знали Андрея. Так они чествуют погибшего музыканта.

Похороны Андрея Чепиля

Андрей Чепиль с первых дней великой войны защищал Украину

Срочную службу Андрей проходил в оркестре почетного караула при президентском полку. Так что военных навыков — никаких. Впрочем, получив повестку в начале полномасштабного вторжения — не колеблясь пошел в военкомат, хотя мог выехать в США, поскольку семья получила "Зеленую карту".

Андрей Чепиль

"Я понимала, что нет смысла его уговаривать не идти, потому что он мужчина. Он пошел защищать не только государство – он пошел защищать меня, свою семью", – говорит жена Андрея Богдана Чепиль.

"У него постоянно мерзли руки. И бабушка все говорила: Андрюша, как ты будешь в армии служить? А он: еще не такие служат, и я буду. Он так жил тем: должен своим ребятам помочь. Когда не было денег на приборы ночного видение, он продал свой автомобиль", — вспоминает отец военного.

Андрей Чепиль умел мотивировать и вести за собой людей

Он взял себе и позывной "Крис" — когда-то в Карпатах так называли огнестрельное оружие. Сначала пулеметчиком 7-го мотопехотного батальона освобождал Изюм и Купянск. А потом перевелся к штурмовикам, в 47-м бригаду "Магура" главным сержантом взвода.

В Германии на базе НАТО, уже в качестве командира боевой машины, овладел "Брэдли". В совершенно творческом человеке на войне проснулся, похоже врожденный, талант воина.

"Он выделялся, был уверен в себе, тверд в своих действиях, мыслях. При всем творчестве натуры, он был очень крепким. Впоследствии, когда он стал командиром отделения, взвода, он провел людей за собой. Он был тем, кто умел зажигать, мотивировать. Он всегда был одним из первых, кто идет в бой", — говорит боевая медик "Магура".

Военный с собратьями попал в засаду оккупантов

В конце июня его бригада должна была штурмовать вражеские окопы в Запорожье. Но враг устроил засаду.

"Это была пулеметная засада. Нас ждали, нас запустили максимально близко и заперли. Последние слова в рацию от Криса, что он ранен, враг очень близко", — вспоминает боевая медик "Магура".

Лишь через месяц, рискуя собственной жизнью, собратья смогли забрать его останки. Опознать героя смогли с помощью ДНК-экспертизы. Его младший брат, воевавший бок о бок с Андреем, но попавший в больницу, сожалеет, что в свой последний бой тот пошел без него.

Андрей мечтал научиться играть джаз

Родным погибшего пластуна вручают "Железный крест" — традиционную посмертную награду. Как в свое время Шухевич и Бандера, Чепиль был в этой скаутской молодежной организации. Сотни людей, пришедших попрощаться с ним, аплодисментами провожают траурный кортеж. А родные споминают мечты Андрея, которых у него было еще больше, чем талантов.

Андрей Чепиль

"Он хотел научиться играть американской музыки, мечтал прекрасно играть джаз. А где, как не в Америке учиться играть джаз? Хотел набраться этого опыта, вернуться и делиться своим опытом уже здесь, в Украине, мечтал открыть джазовое кафе", — говорит жена Богдана Чепиль.

Друзья и жена погибшего героя уже договорились после победы создать в Украине крутой музыкальный фестиваль памяти Андрея Чепиля, чтобы его имя продолжало вдохновлять людей на новые свершения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под плач трембит и рогов: в Ивано-Франковске почтили память погибшего воина Андрея Чепиля

Напомним, Андрей Чепиль был ивано-франковским музыкантом, пластуном, общественным активистом. Играл на саксофоне и был вокалистом. Проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку. Участник кавер групп "Frisson Band", "Smerichka". Трембитар в фольк-рокгруппе "КОРАЛЛИ".

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