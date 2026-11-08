10 диет, которые могут замедлить старение: ученые назвали самые эффективные рационы

Что есть для долголетия / © Credits

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Ученые выделили 10 популярных диет, постоянное соблюдение которых может затормозить внутренние процессы старения организма. Главный вывод исследования такой: чем качественнее и здоровее ежедневное питание, тем медленнее изнашивается человеческий организм.

Об этом пишет Science Alert.

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Ученые назвали 10 здоровых диет, которые могут замедлить старение

Понятие биологического возраста отражает степень износа внутренних органов и клеточных систем. Именно поэтому биологический возраст нередко отличается от хронологического — написанного в паспорте. Ускоренное биологическое старение обычно влечет за собой сокращение продолжительности жизни и увеличивает риск возникновения тяжелых хронических патологий в пожилом возрасте.

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В рамках свежего эксперимента группа исследователей под руководством Немецкого центра дегенеративных заболеваний (DZNE) обработала данные 6470 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ученые сопоставили показатели соответствия рациона каждой из 10 диетических моделей с содержанием специальных биомаркеров в крови, которые определяют биологический возраст.

Собранная статистика показала, что качественное и здоровое питание напрямую влияет на уровень износа организма.

«Эффекты не огромны, но они подвергаются измерению и имеют значение для профилактики. Замедляя процесс старения, можно снизить риск возрастных заболеваний, таких как деменция или сердечно-сосудистые расстройства», — говорит эпидемиолог из DZNE Моник Бретелер.

Ученая добавляет, что зафиксированный эффект отличается в зависимости от конкретного рациона, но позитивная динамика прослеживается во всех случаях.

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Среди популярных диет, которые позитивно влияют на продолжительность жизни и биологический возраст, оказались следующие:

Средиземноморская диета

Скандинавская диета

Диета DASH

Диета MIND

Альтернативный индекс здорового питания

Индекс растительной диеты

Индекс здоровой растительной диеты

Диетологическая система EAT-Lancet

Еще две методики — Индекс нездоровой растительной диеты и Диетический воспалительный индекс — наоборот, измеряют уровень вредного питания с большим количеством сладостей и сладких напитков. Согласно наблюдениям, более медленные темпы старения фиксировались у тех людей, которые имели самые низкие баллы по этим двум вредным индексам.

Для измерения возрастных биомаркеров авторы работы исследовали карты метилирования ДНК — специфические химические отметки, которые естественно трансформируются в течение жизни.

Важным выводом стало то, что участникам не нужно было идеально соблюдать все принципы питания. Чтобы биологический возраст был меньше хронологического, достаточно было выбрать хотя бы одно из предложенных направлений.

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Между этими диетами ученые зафиксировали много общего — например, влияние на клеточные структуры, клеточную сигнализацию и метаболизм.

Надежность полученных результатов дополнительно проверили на второй контрольной группе из 1034 человек по аналогичной методологии. Повторный анализ полностью подтвердил выводы: сбалансированное питание устойчиво коррелирует с замедлением биологического старения.

В то же время авторы подчеркивают, что пока речь идет о связи, а не о доказанной причинно-следственной зависимости.

Что есть после 60 лет для долголетия

Напомним, с возрастом питание становится ключевым фактором для поддержания мышечной массы, сердца, костей и иммунитета, а одной из лучших систем рациона для людей после 60 лет считается DASH-диета.

Этот подход был разработан в Национальном институте сердца, легких и крови США для борьбы с гипертонией, которая, по данным профессора Томаша Гродзицкого, поражает 70–80% пожилых людей. DASH не является строгим ограничением, а является сбалансированной длительной моделью питания, базирующейся на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, нежирной молочке, рыбе, птице, бобовых, орехах и растительных маслах.

Режим предусматривает достаточное количество белка в каждом приеме пищи для предотвращения потери мышц, а также насыщения организма кальцием, магнием и витаминами D, C, A и группы B. Но нужно минимизировать насыщенные жиры, ультраобработанные продукты, добавленный сахар и соль. Необходимо заменить сладкие напитки водой или несладким чаем.

В то же время DASH-диета не является универсальной: при наличии хронических болезней или приема лекарств изменение рациона необходимо согласовывать с врачом. Диетологи отмечают, что здоровое старение требует комплексного подхода, поэтому качество жизни и самостоятельность также зависят от физической активности, полноценного сна и социального общения.

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