30 секунд, 10 минут, несколько дней: разные способы, чтобы сделать авокадо спелым быстрее

Если вы купили авокадо и уже представили, как будете есть его, но плод оказался твердым, не огорчайтесь. Есть способы, как ускорить процесс созревания авокадо.

На самом деле существует несколько лайфхаков, помогающих решить эту проблему, и они достаточно просты. Если вы еще не знаете, как сделать, чтобы авокадо достигло за 30 секунд, 10 минут или несколько дней, вам будет интересно изучить такие методы.

Как максимально быстро сделать авокадо спелым

Для этого способа вам понадобится микроволновка:

Авокадо нужно проткнуть вилкой с нескольких сторон. Далее положить на тарелку, которую можно использовать в микроволновке. Накрыть пластиковой крышкой (это обязательно, иначе плод взорвется). Сначала поставьте подогрев на 30 секунд. Если авокадо все еще будет жестким, можно повторить снова. Здесь многое зависит от мощности печи. Дайте авокадо остыть, а затем используйте для салатов или бутербродов.

Как сделать твердое авокадо мягким в духовке

Если у вас нет микроволновки, не волнуйтесь. Можно зеленое авокадо сделать спелым в духовке. На это уходит 10 минут времени:

Промойте плод и заверните в фольгу. Разогрейте духовку до 90 градусов и уложите туда авокадо. Оставьте запекаться на 10 минут. Достаньте авокадо, разверните фольгу. Можно использовать в том виде, как вы запланировали.

Как ускорить процесс созревания авокадо, если у вас есть несколько дней

Это были самые быстрые способы созревания авокадо, но есть и другие методы.

К примеру, вы можете положить твердое авокадо в бумажный пакет. Поскольку крафтовая или оберточная бумага способна содержать этилен (газ, выделяющий некоторые фрукты и овощи во время созревания), плод скорее станет мягким.

Поможет и правильное соседство. Если хранить авокадо рядом с помидорами или бананами, тогда плод созреет уже через 3 дня. Все дело в том, что помидоры и бананы выделяют много этилена. Но не забывайте наполнять пакет с продуктами свежим воздухом регулярно.

Еще один прекрасный способ – использование газеты. Просто заверните жесткое авокадо в лист газеты, положите в теплое место (выключенная горячая духовка может быть прекрасным вариантом) и оставьте, пока плод не станет мягким.

Если вы оставляете авокадо созревать при комнатной температуре, обратите внимание на влажность. При повышенной влажности плод просто испортится.

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