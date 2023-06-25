5 лучших продуктов с высоким содержанием белка для завтрака: диетолог советует

Кажется, сегодня все говорят о белке, и не зря. Раньше о нем говорили как о важном питательном веществе для наращивания мышц, теперь – как о важнейшем макроэлементе для каждого человека. Если вы пытаетесь потреблять достаточное количество белка в течение дня, то есть примерно 0,8 г на килограмм массы тела, к тому же, у вас преимущественно сидячий образ жизни, употребляйте белковые продукты на завтрак.

Белок не только позволит ощущать сытость до обеда, но также поможет вам нарастить мышцы и поспособствует здоровому физическому восстановлению после утренней тренировки.

Удивительные преимущества употребления белка во время завтрака

Так что для большего насыщения, а значит, поддержания потери веса, белок на завтрак незаменим.

Исследование с участием молодых женщин показало, что те, кто завтракал блюдами с высоким содержанием белка, реже перекусывали поздно вечером.

Другое исследование с участием молодых людей с лишним весом или ожирением показало, что добавление дополнительного количества белка во время первого приема пищи предотвращает набор жира в организме.

Читайте дальше, чтобы узнать о продуктах с высоким содержанием белка, которые получили одобрение диетолога.

Семена льна

Белок на 30 г: 4,7 г

Семена льна – отличная пища, которую можно добавлять к утренним блюдам, например, к йогурту, смузи, овсяной каше и хлопьям. А по словам американского диетолога Мэри Сабат, семена льна являются "прекрасным источником белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот".

Исследование, опубликованное в Nutrition Research and Practice, показало, что люди, употреблявшие семена льна в йогурте на завтрак, чувствовали себя более сытыми в течение дня, а значит, потребляли меньше калорий.

Яйца

Белок на 1 большое яйцо: 6,3 г

Яйца являются одним из наиболее подходящих вариантов для завтрака с высоким содержанием белка. Они недорогие, их легко приготовить таким образом, что вам не надоест. Более того, яйца имеют универсальный вкус, который хорошо сочетается практически с любым продуктом.

В омлете из двух яиц содержится 12 г белка. Как продукт животного происхождения, яичный белок классифицируют "полноценным", то есть содержащим все незаменимые аминокислоты, которые ваш организм должен получать из пищи.

Беспокоитесь об уровне холестерина в яйцах? Исследования о влиянии яиц на здоровье сердца постоянно развиваются. Если у вас высокий уровень холестерина, посоветуйтесь со своим врачом о том, как часто их есть, и попробуйте сочетать их с богатыми клетчаткой продуктами с высоким содержанием питательных веществ, такими как листовая зелень, тосты из цельной пшеницы или свежие фрукты.

Сыр

Белки на 1/2 стакана сыра 1% жирности: 14 г

Все молочные продукты содержат белок, но все сыры одинаковые.

Благодаря высокому отношению казеина к сыворотке (два разных типа животных белков) творог является источником протеина. Некоторые бренды сыра имеют около 10 граммов на порцию, но попробуйте нежирные сыры, содержащие 15 граммов, всего 100 калорий на половину стакана.

Добавьте в сыр любимые ягоды. Так вы получите блюдо с высоким содержанием белка и клетчатки.

Овсяная каша

Белок на 1/4 стакана овса: 6 грамм

Многие ассоциируют белок с продуктами животного происхождения, такими как мясо и молочные продукты, но некоторые зерновые также содержат много белка.

Кроме большого количества собственного белка, овес может являться транспортным средством для еще большего количества этого макроса из вкусных смесей. Добавьте орехи, такие как миндаль или грецкие, а также йогурт, и получите отличный завтрак, полный полезного белка.

Киноа

Белок на 1 стакан вареного киноа: 8,1 г

Кино на завтрак? Попытайтесь! Это зерно является идеальным дополнением к вашему утреннему приему пищи, поскольку оно содержит много белка (8 граммов на чашку), клетчатки, фолиевой кислоты, меди, железа и цинка. Кроме того, мягкий ореховый вкус идеально подходит для приятного начала дня.

Если вы приготовили большую порцию на ужин, сохраните дополнительное количество кино на следующее утро и добавьте крупу к йогурту или даже омлету. А если варить зерна киноа на молоке с добавлением корицы, такой завтрак будет похож на овсяные хлопья по вкусу.

Напомним и о пользе сыра для организма. Этот продукт не только вкусен, но и полезен для здоровья.

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