Без кубиков и лишних специй: кулинары раскрыли золотую пропорцию для идеально прозрачного бульона

Как сварить наваристый бульон: идеальные пропорции / © pixabay.com

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Настоящий традиционный бульон не нуждается в искусственных усилителях вкуса или большом количестве специй. Насыщенный аромат, насыщенный цвет и наваристость достигаются благодаря правильно подобранному сочетанию разных видов мяса, костей и медленной варке. Опытные шеф-повара раскрыли формулу «золотой пропорции», гарантирующую идеальный результат.

Об этом пишет польское издание Pyszności.

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Какое мясо нужно для насыщенного бульона

Как отмечают кулинары, бульон, сваренный исключительно на молодой курице, может быть вкусным, однако часто ему не хватает глубины и выразительного аромата.

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Чтобы получить традиционный насыщенный вкус, рекомендуется сочетать птицу с говядиной частями, содержащими кожу, хрящи и соединительную ткань.

Каждый вид мяса выполняет свою роль:

Курятина обеспечивает характерный вкус птицы.

Говядина добавляет бульону насыщенных мясных ноток и более темного цвета.

Индейка делает отвар более полноценным, не добавляя избыточного количества жира.

Утка углубляет аромат. Однако ее нужно использовать умеренно, поскольку переизбыток может перебить вкус других ингредиентов.

Важную роль играют кости, кожа, хрящи и сухожилия. При длительной варке коллаген из этих частей превращается в желатин. Благодаря этому бульон приобретает более густую консистенцию, а после охлаждения может немного застывать.

Соотношение мяса и бульона

Приблизительно на 4 литра холодной воды используйте:

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900–1000 г курицы с костью,

500-600 г говяжьей грудинки,

400–500 г индюшиных крылышек,

200–300 г утиной шеи или крыла.

Таким образом, соотношение птицы к говядине составляет примерно два к одному. Утку используют как дополнительный ингредиент для усиления аромата.

Если же хочется получить более нежный и более легкий вкус, утку можно вообще не добавлять, увеличив количество курятины.

Как получить максимум вкуса из мяса?

Залейте мясо холодной водой и медленно нагрейте. Бульон не должен сильно кипеть, поскольку частицы жира и белка растворятся в бульоне. Варите на медленном огне 3–4 часа, добавив овощи через час.

Добавьте соль поближе к концу, когда часть воды испарится. Это облегчит оценку вкуса и поможет избежать пересолки. Добавьте жареный лук для цвета и аромата, но не используйте его для замены фактического количества мяса.

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Раньше мы писали, как приготовить жареный картофель так, чтобы он получился с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и нежной внутри.

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