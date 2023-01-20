Без соды: шесть ингредиентов, которыми можно заменить этот продукт в блинах

Блинчики без соды получатся эластичными и пористыми. Они "выдержат" любую начинку и порадуют отличным вкусом. Читайте в материале ТСН.ua, как приготовить блины без добавления соды.

Если нужно приготовить ажурные блины с начинкой или без нее, то часто добавляют к тесту соду. Именно благодаря ей они получаются пышными и имеют "дырочки". Однако далеко не всем нравится в этом блюде вкус соды.

Этот ингредиент можно заменить. Тесто при этом не потеряет своей эластичности и текстуры, а вот вкус будет гораздо лучше.

Пекарский порошок (разрыхлитель)

В состав разрыхлителя входит небольшое количество соды, а также лимонная кислота, необходимая для ее погашения. Пекарский порошок можно использовать для приготовления теста на блине, если в нем не содержится мед. В этом случае соду заменить ничем нельзя. Разрыхлитель используйте в соответствии с инструкцией, которую найдете на упаковке. Можно также воспользоваться следующими пропорциями: 2 чайные ложки разрыхлителя вместо одной чайной ложки соды.

Дрожжи

Этот компонент следует прибавлять с осторожностью. Хотя блины действительно получатся пышными, однако они будут в результате иметь характерный для дрожжевой выпечки привкус. Также не забывайте, если вы добавляете в тесто дрожжи, тогда нужно оставить его на время в теплом месте без сквозняков. Оно должно подойти.

Минеральная вода или кефир

Кефир также поможет добиться пористой текстуры в блинах. Жирность здесь роли не играет, а вот на температуру следует обратить особое внимание. Лучше всего немного подогреть кефир или добавить его комнатной температуры.

Минеральная вода – еще один ингредиент, который заменит соду. Однако чтобы получить "дырочки" добавлять следует только сильногазированную воду.

Алкоголь

Алкоголь может без проблем выполнить роль соды в тесте для блинов. Предпочитать лучше крепкие напитки — ром, водку, коньяк. Однако если других вариантов нет, подойдет и пиво. Лучше выбирать светлое фильтрование. Если вы планируете приготовить сладкие блины, можно использовать и всевозможные ликеры. Они также сделают тесто пышным, с дырочками, а еще придадут ему неповторимый вкус.

Крахмал

Кукурузный или картофельный крахмал сделает блины более эластичными, а их структуре подарит нежность. Также считается, что они получаются тоньше и меньше рвутся. Если вы решили использовать этот ингредиент вместо соды, стоит запомнить, что перед каждой новой порцией тесто тщательно перемешивают.

Маргарин или сливочное масло

Мягкая и нежная текстура блинов получится, если заменить соду сливочным маслом (маргарином). Здесь, как и в случае с кефиром, важна температура. Не подходят растопленное масло или продукт, который только что вытащили из холодильника. Для блинов подойдет только масло комнатной температуры.