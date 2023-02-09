Благоприятные дни по лунному календарю для соления капусты в феврале и марте 2023 года

Какие дни благоприятны для соления капусты в феврале, марте 2023 года, когда лучше воздержаться от квашения, почему капуста не всегда получается хрустящей, читайте в материале ТСН.ua.

Благодаря своим полезным свойствам, большого количества витаминов квашеная капуста особенно ценится зимой, когда их так не хватает в холодное время года.

Выйдет ли капуста хрустящей и сочной, во многом зависит от дня, когда ее солят. Дело в том, что вкус квашеного зависит от деятельности бактерий и их брожения. И чем активнее это брожение, тем вкуснее капуста.

Активность бактерий во многом зависит от лунной фазы – на полнолуние активность бактерий меньше, во время фазы, когда луна растет – больше.

Поэтому солить и квасить капусту лучше в дни, когда луна растет.

Когда квасить капусту в феврале 2023 по лунному календарю, успейте это сделать

В феврале 2023 года наиболее подходящими днями для засолки является период с 23 по 28 число.

Лучше воздержаться от засолки с 11 по 14 февраля и с 19 по 22 февраля.

Можно солить капусту, эти дни нейтральные – 10 февраля, с 15 по 18 февраля 2023 года.

Благоприятные дни по лунному календарю для соления капусты в марте 2023 года

Следует иметь в виду, что к марту большая часть урожая капусты уже не подходит для квашения. Поэтому нужно тщательно перебрать ее и выбрать для квашения плотные кочаны без гнили, без больных или поврежденных листьев.

Квасить капусту лучше по лунному календарю в середине марта, в фазе роста луны.

В марте 2023 года фаза растущей луны приходится на период с 14 по 27 марта.

На спадающую луну, а в марте она будет такой с 1 по 12 число квасить капусту не желательно.

Неблагоприятным для соления или квашения днями в марте 2023 года будут 13 и 28 число.

Как солить капусту, чтобы она была хрустящей

Вкусная квашеная капуста — это, прежде всего, хрустящая капуста. Чтобы она получилась таковой, нужно знать основные секреты ее приготовления и ошибки, которых часто допускаются хозяйки.

Желательно квасить капусту в растущей фазе луны.

Шинковать капусту нужно не очень мелко, средней соломкой.

Хрустеть будет сочная капуста, соответствующие сорта и нужно брать.

Нашинкованную капусту нужно плотно укладывать в емкость.

Будьте осторожны с сахаром. Сахар плохо влияет на то, чтобы капуста хрустела. Если в рецепте необходим сахар, то хотя бы не сыпьте его много.

Соли нужно не много, но и не мало, точно по рецепту. Берите обычную поваренную соль.

Залог удачного квашения капусты – брожение, а брожение любит тепло – бродить заготовка капусты должна при температуре выше 20 градусов, а сохраняться – в прохладе. Если не соблюдать эти условия, то в первом случае капуста не квасится, а во втором – скиснет.

Читайте также: