Блинчики из дрожжевого теста с гречневой, рисовой и пшенной крупой – вкусные и необычные

Рецепт мягких и нежных блинов с добавлением отварной гречневой, рисовой, пшенной круп, читайте в материале ТСН.ua
Чтобы приготовить вкусные блины достаточно замесить дрожжевое тесто и добавить к нему какую-нибудь крупу.
Ингредиенты для приготовления блинов
- молоко — 660 мл (3 стакана),
- яйцо — 3 шт.,
- мука — 240 г,
- дрожжи свежие – 8 г,
- соль – 1 ч. л,
- сахар – 3 ч. л,
- масло – 2 ст. л,
- отварной рис или отварная гречка, пшенная крупа.
Приготовление блинов
- Вылейте в глубокую емкость три стакана теплого молока, всыпьте три чайные ложки сахара и одну соли.
- Введите куриные яйца, добавьте свежие дрожжи и аккуратно введите муку. Все тщательно перемешайте и оставьте на 45 минут.
- Тем временем отварите гречку, рис и пшенную крупу. Разложите их по трем мискам и добавьте в каждый по два стакана готового теста. Взбейте все блендером и влейте по две столовые ложки растительного масла.
- Обжарьте блины на сковороде с двух сторон до прекрасного золотого цвета.
Употреблять такие блины можно с чем-либо — со сметаной, вареньем, красной икрой. Они подходят для соленых и сладких начинок.
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