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Блинчики из дрожжевого теста с гречневой, рисовой и пшенной крупой – вкусные и необычные

Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
1 мин
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Блинчики из дрожжевого теста с гречневой, рисовой и пшенной крупой – вкусные и необычные

Рецепт блинов с крупой

Рецепт мягких и нежных блинов с добавлением отварной гречневой, рисовой, пшенной круп, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы приготовить вкусные блины достаточно замесить дрожжевое тесто и добавить к нему какую-нибудь крупу.

Ингредиенты для приготовления блинов

  • молоко — 660 мл (3 стакана),
  • яйцо — 3 шт.,
  • мука — 240 г,
  • дрожжи свежие – 8 г,
  • соль – 1 ч. л,
  • сахар – 3 ч. л,
  • масло – 2 ст. л,
  • отварной рис или отварная гречка, пшенная крупа.

Приготовление блинов

  • Вылейте в глубокую емкость три стакана теплого молока, всыпьте три чайные ложки сахара и одну соли.
  • Введите куриные яйца, добавьте свежие дрожжи и аккуратно введите муку. Все тщательно перемешайте и оставьте на 45 минут.
  • Тем временем отварите гречку, рис и пшенную крупу. Разложите их по трем мискам и добавьте в каждый по два стакана готового теста. Взбейте все блендером и влейте по две столовые ложки растительного масла.
  • Обжарьте блины на сковороде с двух сторон до прекрасного золотого цвета.

Употреблять такие блины можно с чем-либо — со сметаной, вареньем, красной икрой. Они подходят для соленых и сладких начинок.

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Дата публикации
Просмотры
125
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