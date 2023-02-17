Блинчики с сыром, мясом, яблоками: двадцать вариантов начинки на Масленицу

Накануне Масленицы ТСН.ua подобрал подборку из 20 лучших начинок для блинчиков, которые просто тают во рту.

Блинчики с яйцами

Чтобы приготовить такую начинку нужно взять 4 яйца, 50 г зеленого лука, 5-10 г укропа и соль. Яйца отвариваются, затем натираются на терку. Добавляется нарезанный зеленый лук, укроп и соль. Все тщательно перемешивается.

Сырная начинка для блинов

Вам понадобятся: 1 яичный желток, 500 г домашнего творога, 2 столовые ложки сахара, 50 г изюма. Изюм замачивается в кипятке. В сыр добавляется желток и сахар. Все тщательно перетирается. В массу добавляются изюм и готово.

Блинчики с мясом курицы

Нужно взять: 1 куриная грудка, 2 вареных яйца, 10 г свежего укропа, перец и соль. Комок отваривается и извращается на мясорубке. Добавляется порезанный укроп и натертые вареные яйца. Не забудьте о соли и переце. Все перемешать и начинить блины.

Соленые начинки для блинов: грибная

Возьмите 500 г грибов, 2 репчатые луковицы, соль и перец. Грибы обжариваются с луком. Солят и перчатся. Такая начинка будет смаковать вместе с соусом из сметаны.

Блинчики с колбасой

Интересный вариант начинки для блинчиков. Надо взять 200 г лекарственной колбасы, 50 г сметаны, 0,5 ложки горчицы, 100 г твердого сыра. Колбасу следует пропустить через мясорубку, творог натереть на крупной терке, добавить горчицу и сметану, тщательно перемешать.

Наличники с печенью

Вам понадобятся: 500 г печени (говяжья или свиная), 1 морковка, 2 луковицы, 3 яйца, соль и перец. Печень сначала обжаривают с морковью и луком. Затем к ней натирают вареные яйца, солят и перчат по вкусу.

Мясная начинка для блинов

Очень популярна начинка, которую часто готовят не только на Масленицу. Надо взять 500 г свежего мясного фарша, 1 луковицу, перец и соль. Фарш обжаривают с луком, затем солят и перчат.

Блинчики с сыром и ветчиной

Нужно взять 300 г ветчины, 2-3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, соль. Ветчина нарезается соломкой, сыр и яйца натираются на крупной терке. Не забудьте посолить и вкусная начинка для блинчиков готова.

Сладкая начинка для блинов: курага

Возьмите 300 г домашнего творога, 100 г кураги, 1 столовую ложку сахара. Курагу мелко нарезают, а затем добавляют к перетертому сыру. Сахаруют и хорошо перемешивают смесь.

Наличники: начинка с говядиной

Вам понадобятся: 500 г отварной говядины, 20 г сливочного масла, 1 луковица и соль. Говядину нужно отваривать не менее 1,5 часов до готовности, а затем перекрутить в мясорубке. Луковицу нарезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле. Добавить в фарш и перемешать. Посолить.

Начинка на блинчики со сгущенкой

Для этих блинчиков нужно взять только жидкое сгущенку или вареную сгущенку. Вместо начинки можно просто полить сладким продуктом блины сверху.

Блинчики с красной рыбой

Вам нужно будет взять 1 плавленый творожок и филе слабосоленой красной рыбы. Рыбу мелко нашинкуйте и смешайте с плавленым творожком. По желанию можно порезать свежую зелень.

Сладкие блины с сахарной пудрой

Если вы не хотите тратить свое время на приготовление начинки, можно красиво посыпать сладкие блины сверху сахарной пудрой. А если вырезать из листа бумаги трафарет в виде листика, сердечка, то можно создать интересный декор.

Как приготовить блинчики с карамелью?

Возьмите 4 столовых ложки сахара, 0,5 г ванили и 0,5 литров воды. Все это выложите на сковороду и готовьте на огне, пока сахар не расстанет. Варить до светло-коричневого цвета. Можно полить блины сверху.

Блинчики с яблоками и орехами

Вам понадобятся: 2 кисло-сладких яблока, 1 столовая ложка грецких орехов (измельченных), 1-2 столовые ложки сахара и щепотка корицы. Яблоки натираются на терке, смешиваются с орехами, сахаром и корицей.

Блинчики с твердым сыром

Нужно взять 250 г сыра, 1 морковку, чеснок (по вкусу), майонез или сметану. Морковь натирается на мелкой терке, а сыр – на крупной. Раздавливаются зубчики чеснока. Все это смешивается с майонезом (сметаной).

Сладкая начинка для блинов: чернослив и сливки

Возьмите 200 г чернослива, 1 столовую ложку сахара, щепотку корицы и 50 г сливок. Черносливы сначала заливаются крутым кипятком на 10 минут, затем измельчить и добавить сахар, корицу и сливки. Всё перемешать.

Блинчики с банановой начинкой

Взять 3 банана и 50 г сливок. Тщательно измельчить и взбить блендером эти два ингредиента до однородной массы. Начинка готова. Она очень вкусна и полезна.

Блинчики с вишнями

Можно брать свежие, замороженные или консервированные ягоды. Около 1 стакана вишен, 2 столовых ложки сахара, 1 столовая ложка кукурузного крахмала без горки. Вишни немного привариваются с сахаром. Образовавшийся сок к нему добавляется крахмал. Ягоды нужно немного охладить, тогда вмешать в них крахмал с соком.

Блинчики с капустой

Вам понадобятся 300 г капусты, 2 вареных яйца, 1 луковица, 1 морковка, 4 столовые ложки растительного масла. Капуста мелко нарезается, морковь натирается на терке, луковица режется мелкими кубиками. Это все тушится на растительном масле. Сначала 10 минут – только капуста, а затем добавляется морковь и лук и еще 15 минут на сковороде. В капусту добавляются нарезанные вареные яйца.

Читайте также: