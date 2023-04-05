Больше не будет жестким: как приготовить вкусное мясо

Жесткое мясо – это серьезная проблема, из-за которой может испортиться любое блюдо. Однако есть несколько секретов, которые помогут справиться с ней. Читайте в материале ТСН, как размягчить мясо.

Казалось бы, мясо очень трудно испортить, ведь этот продукт универсален. Однако, если не знать некоторые важные моменты, даже его можно приготовить невкусно. Что делать, чтобы мясо было мягким и сочным? Нужно запомнить всего несколько секретов.

Как сделать мясо мягким

Чтобы мясо было мягким, его можно замариновать. Конечно, здесь все зависит от того, какое именно блюдо вы собираетесь готовить.

С размягчением мяса хорошо справится горчица. Нужно ею натереть кусок мяса и оставить его мариноваться в холодильнике всю ночь. Утром его лучше запечь в духовке. К горчице можно добавить ложку меда, тогда получится вкусный медово-горчичный маринад. Подготовив мясо, его можно тушить или запекать.

Мясо станет мягче, если перед приготовлением натереть его майонезом, лимоном или зальете на ночь кефиром.

Если вы собираетесь не запекать, а варить продукт, тогда к бульону лучше добавить несколько столовых ложек уксуса, водки или лимонного сока.

Размягчение мяса содой

Сода отлично подходит для того, чтобы размягчить мясо перед приготовлением. Если в морозильной камере залежался кусок старого мяса, просто натрите его содой и оставьте в холодильнике на 2 часа. Перед приготовлением не забудьте хорошо промыть.

Соду можно добавлять и в бульон в процессе варки, если вы заметили, что мясо недостаточно мягкое. Однако нужно учесть, что сам бульон после этого придется вылить.

При варке мясо будет мягким, если его правильно нарезать.

Лучше не порезать продукт на мелкие кусочки. Если вы собираетесь мясо варить, лучше опустить его в кипяток одним большим куском. Через несколько минут не забудьте убавить огонь до минимума и варить до готовности, закрыв кастрюлю крышкой. Так мясо станет более сочным и получит приятный вкус от добавленных специй.

Добавьте это в бульон, чтобы получить мягкое мясо

Если вы купить кусок мяса и уже дома поняли, что оно слишком жесткое, тогда в бульон нужно добавить ложку уксуса и поставить жидкость на маленький огонь. Также можете добавить несколько ложек лимонного сока. Благодаря кислоте мясные волокна размягчаются, поэтому само блюдо станет мягким.

Конечно, если вы добавляете уксус в бульон, позже его придется вылить. Это нужно учитывать.

Мягкое мясо для гуляша

Гуляш – блюдо, которое теряет весь свой шарм из-за жесткого мяса. Размягчить продукт можно с помощью правильного маринада. Сначала мясо нужно нарезать маленькими кусочками и оставить на ночь в кислой среде. Это может быть майонез, кефир, смесь из горчицы, майонеза и лимонного сока.

Также можете просто натереть мясо лимонным соком или уксусом и убрать на ночь холодильник. Утром не забудьте промыть и только после этого готовить.

Следует учесть еще одну вещь: гуляш, который готовят в духовке всегда будет вкуснее, чем готовящийся на открытом огне.

Что делать, чтобы мясо было мягким после тушения

Тушение — универсальный способ приготовления мяса, когда его очень трудно испортить. Чтобы любое блюдо получилось мягким, следует добавить несколько ложек сливок или жирной сметаны, перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить под закрытой крышкой до готовности.

Как исправить мясо, которое стало жестким во время приготовления

Даже если мясо все равно получилось жестким, не стоит волноваться, ведь эту ситуацию еще можно исправить. Вареное мясо лучше порезать на мелкие кусочки, выложить в форму для запекания, залить смесью воды и сметаны (пропорции 1:1), накрыть фольгой и оставить в духовке на 1 час при температуре не выше 140 градусов.

Также можете запечь жесткое мясо в духовке на подушке из овощей. Во время приготовления овощи отдадут ему свои соки, поэтому мясо станет более мягким. Однако следует учесть и то, что овощи готовятся быстрее, а мясу нужно определенное время, чтобы размягчиться. Поэтому тушить такое блюдо в духовке можно только при минимальной температуре.

Чтобы мясо побыстрее приготовилось

Ситуации бывают разными и часто случается, что нужно, чтобы мясо быстрее приготовилось. Для этого в бульон не нужно добавлять соль. Специю лучше всыпать за 10 минут до приготовления блюда.

Если опустить кусок сразу в кипяток, то мясо также сварится гораздо быстрее. А если вы потом не планируете использовать бульон, то можно добавить несколько ложек уксуса.

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