Большинство делает это неправильно: когда на самом деле нужно наливать масло на сковороду

Когда наливать масло на сковороду

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Если вы часто готовите дома, быть может, хоть раз задумывались о том, как правильно наливать масло на сковороду: на холодную или уже разогретую? Малейшая ошибка в последовательности может безнадежно испортить блюдо, так что рассказываем главный секрет жарки пищи.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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В какую сковороду наливать масло: холодную или разогретую

Общее правило для большинства блюд простое: сначала разогреваем посуду, затем вливаем жир и только в конце добавляем продукты. Это гарантирует равномерное покрытие поверхности маслом и образование красивой корочки вместо впитывания лишнего жира блюдом.

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Если же из сковородки идет дым, это означает, что вы выбрали слишком высокую температуру жарки. Именно поэтому для большинства блюд нужно сначала прогреть сковороду, а затем влить растительное масло.

Но есть и исключения, когда приготовление нужно начинать на холодной сковороде. Это касается жирного мяса — например, бекона или утиной грудки. Под влиянием постепенного нагревания эти продукты плавятся в собственном соку и становятся идеально хрустящими.

Также в холодную сковороду нужно добавлять ароматные масла с пряностями и чесноком, потому что именно медленное прогревание даст максимум вкуса и аромата.

Перед обжариванием мясо, грибы или кабачки обязательно нужно просушить бумажным полотенцем, так как остатки влаги превратятся в пар, и вместо жарки вы начнете тушить блюдо.

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Если вы готовите на сливочном масле, стоит добавлять его на последнем этапе приготовления. Все потому, что из-за низкой точки дымления оно мгновенно сгорает.

Какое масло выбрать

Реакция ингредиентов на тепло зависит от выбранного масла. Качественное рафинированное оливковое или экстракласса подходит для салатов, жарки овощей и рыбы на среднем огне.

Рапсовое масло универсально благодаря нейтральному вкусу, а сливочное масло дарит кремовый вкус.

Учитывайте и то, что «точка дымления», которой называют момент появления дыма в сковороде, зависит от очистки и предварительного использования масла.

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Тонкие ломтики или овощи требуют высокого огня, а рыба или яйца — деликатного. Слишком холодная посуда заставит мясо выделять сок, а слишком горячая — сожжет края.

Также советуют ориентироваться на звук жарки: тихое, равномерное шипение свидетельствует об идеальном балансе, тогда как резкий треск предупреждает о перегреве сковороды.

Еще несколько секретов жарки

Чтобы мясо не прилипало к сковороде, нужно дать ему хорошо прожариться. Как только оно подрумянится, сразу начнет легче отходить со сковородки.

Если у вас есть антипригарная сковорода, делайте тоненький слой масла и не разогревайте ее пустой.

Овощи с большим количеством воды нужно солить до жарки, чтобы получить подрумяненную корочку.

Кабачки, перец, брокколи и стручковую фасоль можно жарить на максимальном огне, чтобы сохранить цвет и текстуру.

Травы и мелко нарезанный чеснок лучше добавлять на последних этапах приготовления блюда, чтобы специи не подгорели.

Не используйте масло повторно или много раз.

Как утилизировать использованное масло после жарки

Напомним, что сливать использованное масло после жарки в раковину или унитаз категорически запрещено из-за риска образования тяжелых пробок в трубах, а выбрасывать его в контейнеры для органики или вторсырья нельзя, поскольку оно портит компост и делает бумагу или пластик непригодными для переработки.

Специалисты советуют утилизировать бытовые объемы масла через общий мусор: дайте ему остыть, перелейте в плотно закрытую емкость, например старую бутылку или банку, и выбросьте в соответствующий контейнер. Большие объемы жира, например из ресторанов, нужно сдавать на профессиональную переработку специализированным компаниям.

Кроме того, остаткам кулинарного жира можно найти полезное бытовое применение. В частности, маслом можно смазывать неокрашенные деревянные поверхности во дворе для создания безопасного водоотталкивающего слоя, который сохранит естественный цвет древесины. А животные жиры или смалец можно смешать с семенами и орехами и заморозить, чтобы сделать питательные кормушки для поддержки диких птиц зимой.

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