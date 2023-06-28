Брокколи пожелтела: можно ли по мнению экспертов есть такую капусту

Брокколи – популярный овощ на столе украинцев. Такой вид капусты содержит много полезных витаминов и минералов. Но можно ли есть брокколи, когда она уже пожелтела?

По словам Дженнифер Кац, диетолога, которая имеет 31 год опыта работы в США, когда брокколи начинает желтеть, это означает, что она уже несвежа. Питательная ценность овоща уменьшается, особенно водорастворимых элементов, в частности, витамина С. Также ухудшается и вкус капусты. Но даже слегка пожелтевшая брокколи остается безопасной для здоровья. Ее можно потреблять в пищу, хотя ее качество не так высоко.

Диетолог Дейдре Гюнсамен такого же мнения. Она уверена, что даже пожелтевшую брокколи можно есть, хотя ее вкус начинает сильно горчить. Важно отметить, что этот вид капусты начинает желтеть тогда, когда содержащийся в ней хлорофилл расщепляется. Это значит, что она все еще безопасна для употребления, но скоро испортится. Поэтому такой овощ важно съесть как можно быстрее.

Магистр наук по биохимическому и молекулярному питанию Карл Бендер утверждает, что в целом желтую брокколи есть безопасно. Как правило, такие изменения происходят с капустой, когда она стареет или плохо сохраняется. Тогда она может пожелтеть уже через несколько дней.

Лучше всего не есть такую брокколи в сыром виде, а приготовить из нее любое блюдо. Так вы будете уверены, что точно устранили все вредоносные бактерии. Если вы не можете купить свежую брокколи, лучше выбирать замороженную. Потому что в уже пожелтевшей капусте почти не остается питательных веществ. А замороженная сохраняет все свежие свойства гораздо дольше.

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