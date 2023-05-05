Будете отдыхать всю ночь: семь продуктов, которые положительно влияют на сон

Существуют определенные продукты, которые помогают быстро заснуть и хорошо спать всю ночь.

Мед

Мед не только полезен для здоровья, но и оказывает положительное влияние на кожу и волосы. Он естественный союзник нашей красоты. Проверенным методом релаксации после тяжелого рабочего дня является чай или теплое молоко с чайной ложкой меда. Этот продукт содержит ингредиенты, которые помогают успокоить разум.

Миндаль

В нем содержится витамин В и калий, необходимые для того, чтобы успокоить нервную систему. Также в миндале есть белок – он помогает поддержать стабильный уровень сахара в крови, когда мы отдыхаем. Поэтому снижается уровень адреналина, поэтому человек быстрее засыпает.

Яйца

Яйца считаются одним из самых питательных продуктов. В них содержится множество витаминов и полезных веществ. Также у них есть триптофан – известный как гормон счастья. Поэтому идеальным ужином для хорошего сна может стать легкий салат с вареным яйцом.

Овсянка

В овсянке содержатся компоненты, способствующие хорошему сну. А именно: магний, кальций, фосфор, кремний, калий.

Грецкие орехи

Потребление грецких орехов повышает уровень серотонина в организме. Также в них содержатся магний и триптофан.

Лосось

В лососе содержится большое количество витамина В6, необходимого для производства мелатонина. Поэтому великолепной идеей для ужина может стать запеченный лосось. Такое блюдо поможет быстро уснуть. А благодаря незаменимым жирным кислотам Омега-3 можно также предотвратить определенные проблемы с глазами, в частности, возрастной дегенерации желтого пятна, ретинопатии.

Бананы

В бананах содержится много калия и магния, помогающих расслабить мышцы. А еще у них есть триптофан – эта аминокислота распадается на серотонин и мелатонин. Оба очень важны для регуляции сна.

Читайте также: