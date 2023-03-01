Будут выше: ученые ответили, какой продукт нужно есть детям, чтобы вырасти

Что влияет на рост ребенка? На 80% природа генетически определяет эту цифру. Однако 20% зависят от разных факторов, в том числе и от того, чем питается ребенок. Читайте в материале ТСН.ua, что нужно есть, чтобы вырасти.

Рост ребенка в значительной степени влияет на концентрацию определенных гормонов, особенно соматотропина, который часто называют "гормоном роста". Также в этом процессе участвуют гормоны надпочечников и щитовидной железы. С помощью правильного питания и образа жизни можно скорректировать рост.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выделили продукты, которые могут улучшать рост ребенка. Например, по их убеждению самым лучшим и дешевым вариантом завтрака являются яйца. Сколько нужно есть эти полезные продукты для детей, чтобы обогнать своих одноклассников?

Что нужно есть для того, чтобы вырасти

Исследователями был проведен эксперимент в Эквадоре, в котором приняли участие младенцы в возрасте от 6 до 9 месяцев. Их разделили на две одинаковые группы. Одной группе каждый день давали одно яйцо в течение 6 месяцев, другой были контрольной группой и не пробовали в этот период яиц.

По результатам, те младенцы, которые ели яйца, на 47% имели более низкие показатели задержки роста, а еще у 74% были меньшие шансы получить недостаточный вес. Ведущий исследователь Лора Яннотти поделилась, что они были очень удивлены, когда увидели, насколько эффективным было исследование. Ведь размер эффекта составил 0,63 по сравнению с 0,39 в среднем по всему миру.

Хотя исследователи также отмечают, что результаты могут быть несколько искажены из-за ограниченного употребления сахара среди участников тестовой группы. Однако, благодаря эксперименту, все же можно решить проблему недоедания в тех регионах, где нет доступа к надлежащему питанию. Яйца – доступный продукт, который можно приобрести в любом магазине. А еще они являются сбалансированным продуктом не только для новорожденных, но и для детей постарше.

Ученые дополнительно исследовали продукт на наличие аллергической реакции. Поэтому участников тщательно обследовали во время еженедельных визитов. К счастью, никаких отрицательных изменений не было обнаружено.

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