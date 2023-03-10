Цены на продукты в Украине выросли: что подорожало больше всего

Дефицит зерна, овощей и фруктов в Украине не предусматривается.

Цены на продукты питания по сравнению с февралем 2023 г. выросли на 31,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сообщается, что среди продуктов больше всего подорожали яйца — на 80,3%, фрукты — на 74,9%, рыба и рыбопродукты — на 44,1%, овощи — на 36,2%, сахар — на 32,5%. %, хлеб и хлебопродукты 26,0%, макаронные изделия – на 25,8%.

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В то же время масло подорожало на 24,0%, мясо и мясопродукты — на 23,2%, сыр и мягкий сыр — на 23,0%, хлеб — на 19,3%, молоко на 17,4%, подсолнечное масло – на 14 1%.

Напомним, дефицита зерна, овощей и фруктов в Украине не предусматривается, но из-за импорта этих продуктов можно ожидать их подорожания.

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