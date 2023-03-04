Чем полезны фисташки для человека: имеют ли они противопоказания и почему эти орехи так дороги

Фисташки ценятся гурманами не только за яркий вкус. Этот вид орехов очень полезен для здоровья. В чем их польза – читайте в материале ТСН.ua.

Почему фисташки стоят так дорого

Любителям орехов трудно не заметить, что фисташки стоят гораздо дороже других видов орехов. Такое высокое качество объясняется сложностью их выращивания и уборки урожая.

Фисташка начинает приносить урожай только на седьмой год своей жизни, а иногда даже позже. Орехи можно собирать только раз в год и только ночью, поскольку в дневные часы дерево выделяет ядовитые для человека вещества. Каждый орех собирают, сушат и очищают вручную. Затем их замачивают в соленой воде и обжаривают. Только после всех этих процедур они попадают на прилавки магазинов.

На стоимость фисташек в Украине влияет также и транспортировка. У нас эти орехи не вырастают. Фисташковые деревья можно встретить в Турции, Марокко и странах Средней Азии.

Чем полезны фисташки

В фисташках содержится большое количество клетчатки, разных минералов и полезных жиров. А еще они лидер среди орехов по содержанию калия. Ученые доказали, что фисташки помогают снизить уровень гормона кортизола. Поэтому перекус фисташками можно назвать настоящим антистрессом.

В состав фисташек входит витамин В7, который играет немаловажную роль в обмене веществ. Также они содержат селен, который необходим для стимулирования иммунитета и поддержания здоровья щитовидной железы. Фисташки полезно использовать для поддержания зрения, так как в их состав входит лютеин. Также врачи советуют употреблять эти орехи людям, страдающим заболеваниями легких и сердца.

Косметика с фисташковым маслом очень полезна для здоровья волос. Такие средства помогают питать и увлажнять кожу, укрепляют локоны, помогают убрать пигментные пятна.

Сколько фисташек нужно съедать в день

Норма употребления фисташек – 20-40 г в день. Хотя иногда ее можно увеличить до 50 г орехов. Если есть больше, это может быть вредно для пищеварения.

Чем полезны фисташки для женщин

Восточная медицина советует использовать фисташки тем, у кого есть проблемы с зачатием или регулярностью цикла. Фисташки богаты витамином Е, который важен для женской репродуктивной системы. Со временем можно заметить, что гормональный фон начал улучшаться.

Также большое количество полезных жиров в составе фисташек помогает бороться с воспалительными гинекологическими заболеваниями. Если эти орехи не вызывают аллергию, их можно смело включать в рацион при планировании беременности.

20-30 г фисташек в день рекомендуют съедать женщинам для сохранения красоты. Они помогают поддерживать хорошее кровообращение и тонус кожи. Именно благодаря получению достаточного количества натуральных жиров, можно получить здоровую кожу и ногти.

Пользуйся фисташек для мужчин

Фисташки рекомендуют употреблять мужчинам и вот почему:

эти орехи помогают улучшить потенцию и нормализовать гормональный фон, то есть организм мужчины станет лучше производить тестостерон;

в их состав входит омега-3, которая улучшает кровоток, поэтому их советуют употреблять для предотвращения эректильной дисфункции;

благодаря своим свойствам фисташки повышают качество спермы и улучшают синтез белка;

сырые фисташки рекомендуют есть, если вы хотите набрать мышечную массу.

Однако важно не переусердствовать. Нельзя съедать более 50 г фисташек в день.

Имеют ли фисташки противопоказания

Стоит отметить, что у фисташек есть и свои противопоказания. Например, эти орехи очень калорийны (на 100 г продукта целых 552 ккал), поэтому их не стоит есть многим следящим за своим весом.

При заболеваниях желудка и почек фисташки могут быть вредными, в особенности те, которые содержат огромное количество соли. Поэтому лучше выбирать вариант без этой приправы.

Лучше забыть о фисташках людям с гипертонией, ведь соль, входящая в состав готового продукта, может повышать давление.

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