Чем смазать булочки перед и после выпечки, чтобы были с золотистой корочкой

Чтобы корочка получилась румяной, а выпечка выглядела аппетитной, верх пирогов или булочек обычно смазывают. Чем? Существует множество вариантов.

Чем смазать булочки и пироги перед выпечкой

Самый популярный вариант – яйцо, которое немного взбивают вилкой. Можно использовать только белок или желток. Если берете белок, выпечка получит необычный хруст. А вот желток создаст румяную и блестящую корочку.

Чем смазать пирожки, если нет яиц? Можно использовать один из следующих вариантов:

масло или сливочное масло;

сметана низкой жирности;

крепкая чайная заварка с сахаром;

молоко;

слабый сироп.

Важно, чтобы продукт, используемый для смазки выпечки, был теплым. Поэтому его нужно заранее достать из холодильника.

Для смазывания булочек можно также использовать смесь из масла, муки и желтка. Для этого соедините сливочное масло, муку и воду в соотношении 3:2:1 и добавьте один желток. Если это сладкая выпечка, можете добавить еще и чайную ложку сахара. Смесь нужно растереть венчиком и перед выпеканием нанести на булочки или пироги.

Чем смазать пирожки после выпечки

Здесь также существует несколько вариантов:

растопленное сливочное масло придаст выпечке сливочный аромат, блеск и приятный вкус;

масло без запаха сделает так, чтобы румяная корочка аппетитно блестела;

сироп придаст глянцевую поверхность, а также вкусную нотку в аромате (можно развести водой мед или смешать лимонный сок с сахаром и водой);

молоко используют для смягчения корочки;

вода также смягчает корку.

После смазки выпечку рекомендуется накрыть чистой тканью, например полотенцем. Смазывать же нужно сразу после того, как вы вытащили противень из духовки, пока пирожки еще горячие.

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