Чем вероятно отомстит русская церковь за независимость УПЦ: авторитетный священник дал ответ

Андрей Пинчук предполагает, что патриарх Кирилл призовет духовенство к неповиновению митрополиту Онуфрию. А может быть, вообще соберут Синод, который отлучит Онуфрия от церкви.

Украинская православная церковь 27 мая приняла решение о полной самостоятельности и независимости от Москвы.

Какие риски для УПЦ остаются со стороны РПЦ и чем вероятно отомстит российская церковь, об этом в интервью рассказал священник, а сегодня волонтер Андрей Пинчук, известный своей проукраинской позицией и активной борьбой внутри церкви за ее выход из сферы влияния РПЦ.

"Несомненно, она (РПЦ – ред.) попытается аннексировать церковные приходы на оккупированных территориях, думаю, уже ближайшие дни будут очень в этом показательные. Это могут сделать довольно быстро с помощью ФСБ, местные архиереи под давлением могут подписать то, что надо московским властям", – рассказал священник.

Андрей Пинчук предполагает, что патриарх Кирилл призовет духовенство к неповиновению предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию. А может быть, вообще соберут Синод, который отлучит Онуфрия от церкви.

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"Относительно остального, мы не можем прогнозировать уровень планов Кирилла, он неверующий циник и просто антихрист, человек, отводящий людей от Христа. Я думаю, пропасть, которая сейчас образуется между УПЦ и РПЦ, критичная. Возможно, Кирилл призовет духовенство к неповиновению митрополиту Онуфрию, возможно, вообще соберут Синод, который отлучит митрополита Онуфрия от церкви, как сделали с Филаретом. От патриарха Кирилла можно ожидать сейчас чего угодно", - сказал священник.

Напомним, Московский патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине.

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