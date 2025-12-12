Чем заменить майонез в шубе и других салатах: 5 здоровых, вкусных заправок для салатов

Реклама

Майонез считается классической заправкой салата «селедка под шубой», «оливье», других традиционных, праздничных салатов. Но его высокая калорийность, жирность и интенсивный вкус не всегда соответствуют современным кулинарным трендам.

Известно, что промышленный майонез содержит большое количество насыщенных жиров и эмульгаторов, которые придают тяжести праздничное застолье. Заменяя его, вы не только сбавляете калорийность блюда, но и предоставляете ингредиентам возможность раскрыть свой естественный вкус.

Все больше людей отказываются от промышленных соусов, стремясь снизить калорийность блюд или просто освежить традиционный вкус. К счастью существует множество заменителей майонеза, которые не только сохраняют необходимую сочность и слоистость салата, но и делают его более легким, нежным и вкусным.

Чии заправлять салаты вместо майонеза.

Кукулинары предлагают пять универсальных рецептов соусов, которые сделают ваши салаты непревзойденными.

Йогурт плюс горчица.

Натуральный, густой йогурт без каких-либо сахарных добавок является идеальным основанием, поскольку он прекрасно имитирует кремовую текстуру майонеза. Для пикантности к нему достаточно добавить только половину чайной ложки мягкой дижонской горчицы и щепотку соли.

Такая заправка получается нежнейшей, эффективно скрепляет слои и не перебивает насыщенный вкус сельди и свеклы.

Плюс этой заправки еще и в том, что натуральный йогурт является источником пробиотиков, что делает салат более легким для пищеварения.

Сметана с добавлением яйца

Сметана высокой жирности, около 20 или 25 процентов, имеет плотность, максимально приближенную к майонезу. Если ее сбить с одним тертым вареным желтком, консистенция приобретет желаемую плотность, а вкус станет более насыщенным, но менее тяжелым, чем в классическом варианте.

«Шуба» по такому варианту получается воздушной и значительно менее обременительной для желудка.

Сырный крем-творог

Смесь сырного или сливочного сыра, небольшое количество натурального йогурта и несколько капель лимонного сока создает плотную пасту. Эта заправка делает салат очень структурным, позволяя слоям отлично держать форму.

Вкус получается свежим, с приятными сливочными нотками. Это идеальный выбор для тех, кто любит высокие, аккуратно поданные порции салата.

Горно-медовая вариация

Если есть желание полностью уйти от традиционного вкуса, можно использовать легкую заправку на основе сметаны или йогурта с добавлением меда и горчицы. Она придает салату неожиданную приятную сладость, которая гармонично подчеркивает земляной вкус свеклы и делает блюдо менее «тяжелым».

Небольшое количество яблочного уксуса в этой заправке придаст необходимую кислинку.

Растительное масло и сок лимона

Для тех, кто соблюдает строгие диетические ограничения, прекрасно подойдет смесь ароматного оливкового масла и свежевыжатого лимонного сока. Эта заправка, хоть и не имеет плотной консистенции, обеспечивает необходимую сочность. Благодаря свежести оливкового масла и лимона, вкус картофеля и свеклы раскрывается ярче.

Независимо от выбранной замены майонеза, главное правило остается неизменным — во избежание пересыхания каждый слой салата нужно слегка уплотнить ложкой и смазать тонким, но обязательно равномерным слоем заправки. Благодаря этому ваша «шуба» останется праздничной, нежной и сочной даже без капли майонеза.