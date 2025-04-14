Чем заменить яйца в выпечке и как это повлияет на ваш рецепт

Яйца в выпечке имеют несколько функций / © Pixabay

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Яйца невероятно полезны и универсальны, что делает их популярной едой для многих. Они особенно распространены в выпечке, где требуются почти в каждом рецепте. Но по разным причинам некоторые люди избегают яиц. Однако есть много заменителей, которые можно использовать вместо них.

Уксус и пищевая сода

Смешивание 1 чайной ложки (7 г) пищевой соды с 1 столовой ложкой (15 г) уксуса может заменить 1 яйцо в большинстве рецептов. Смешивание уксуса и соды приводит к химической реакции, в результате которой образуется углекислый газ и вода, что делает выпечку легкой и воздушной. Эта замена лучше всего подходит для пирожных, кексов и быстрого хлеба.

Ореховое масло

Ореховое масло можно использовать вместо яиц в большинстве рецептов. Чтобы заменить одно яйцо, используйте 3 столовые ложки (60 граммов) орехового масла. Это может повлиять на вкус готового продукта, поэтому его лучше использовать в брауне, блинах и печенье.

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Фруктовые и овощные пюре

Пюре из яблок — это отличная замена для яиц в большинстве рецептов. Одно куриное яйцо — примерно четверть чашки пюре (около 65 г). Для приготовления пюре лучше использовать несладкий сорт яблок. Если готовите из сладких, не забудьте снизить количество сахара в рецепте.

Пюре из банана тоже отлично заменит яйца, но тогда у готовой выпечки появится легкий банановый привкус и аромат. А вот пюре из тыквы или авокадо не сильно повлияют на вкус, но могут подкрасить ваш кекс. Хлебобулочные изделия, изготовленные на пюре, будут плотными и слегка влажными. Такая альтернатива лучше подходит для тортов, кексов, пирожных и быстрого хлеба.

Газированная вода

Газировка добавит в готовый продукт влагу, а также послужит разрыхлителем. Углекислый газ задерживает пузырьки воздуха, которые помогают сделать выпечку легкой и рыхлой. Каждое яйцо можно заменить четвертью чашки (60 г) газировки. Такой вариант отлично подходит для тортов, кексов и быстрого хлеба.

Мягкий тофу

Чтобы заменить одно яйцо, берите четверть чашки (около 60 г) мягкого тофу. Мягкий тофу почти не имеет вкуса, но он может сделать выпечку плотной и тяжелой, поэтому его лучше использовать в пирожных, печеньях, быстром хлебе. Текстура тофу зависит от содержания воды: чем больше жидкости выжимается в процессе прессования, тем жестче он становится.

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