Черемша — все о весеннем суперфуде: польза и противопоказания медвежьего чеснока, необычные рецепты

Как и для чего употреблять черемшу, полезные свойства и противопоказания, что можно приготовить из черемши читайте в материале ТСН.ua

Дикий чеснок, медвежий лук, чензели, левурда, самардала, все эти названия относятся к одному растению – черемше, которое с приходом весны появляется как первая витаминная зелень в тенистых лесах или вдоль рек и водоемов. Черемша доступна не только в дикорастущем виде (она занесена в Красную Книгу Украины), но и как культурное растение, которое выращивают культурным и даже промышленным способом.

В Украине легально купить черемшу можно только в виде семян. Но ее можно вырастить в огороде или даче. Сделать это достаточно просто, потому что растение неприхотливое и приживается практически в любой почве, главное, посадить его в тени.

Черемша употребляется в пищу не только как стимулирующий аппетит продукт, но и как лечебное средство благодаря богатой структурной формуле.

Полезные свойства черемши

Черемша богата растительным белком, полезными аминокислотами, разными витаминами, важными для организма как мужчин, так и женщин.

Черемшу следует потреблять людям, страдающим весенним авитаминозом и плохой аппетит.

В 100 г растения содержится около 100 мг витамина С. Благодаря этому и содержанию фитонцидов (естественных антибиотиков) черемша считается противовирусным растением номер один.

Растение содержит витамины группы B и провитамин A (бета-каротин), который еще называют эликсиром молодости.

В черемше много кальция, калия, железа, йода, меди, фтора, бора и серы, минеральных солей поддерживающих в организме кислотно-щелочной баланс, нормализующих водно-солевой обмен, полезных для эндокринной, нервной, пищеварительной систем.. В растении также много клетчатки.

Черемшу издревле используют, как народное средство, «очищающее кровь». Медвежий лук способен чистить стенки сосудов, растворяя холестериновые бляшки, таким образом нормализует кровяное давление и предотвращает риск инсультов. Медвежий лук, как пишет The Guardian, супер полезен также при сердечных заболеваниях, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы в целом.

Перья растения улучшают работу кишечника, а листья обладают противовоспалительными свойствами.

Кому нельзя есть черемшу

Черемшу лучше не употреблять во время беременности, людям, страдающим гастритом, эпилепсией, язвой желудка и 12-перстной кишки.

При чрезмерном потреблении она может вызвать бессонницу, головные боли и расстройство желудка.

Цветет черемша

Черемша – настоящий весенний "суперфуд".

Поклонники здорового образа жизни называют черемшу суперфудом". Черемшей лечат, ее едят в свежем виде, запекают, маринуют и сушат.

В пищу черемша используется в разных салатах, супах и овощных блюдах. Черемша – отличный консервант, в сушеном или растертом с солью виде ею посыпают мясо, чтобы оно хранилось дольше. Черемша пахнет нежным чесноком, поэтому идеально подходит как добавка к салатам, супам. При обжаривании она теряет большую часть остроты, но аромат ее только усиливается.

Необычные рецепты с черемшей

Очень быстро замаринованная черемша

Ингредиенты: два пучка черемши, 2–3 т. ложки растительного масла, сок, половина лимона, 2 ст. ложки зерен горчицы, 1 ч. ложка меда, соль.

Черемшу порезать, посолить и слегка помять. Мед, растительное масло, цедру и мякоту лимона, горчицу перемешать, залить черемшу и оставить в холодильнике на пару часов.

Сало с черемшей

Пучок черемши, 350 г сала перемолоть, добавить специи, размешать, разложить в коробки и заморозить.

Яичница с черемшей и сыром

Ингредиенты: 300 г черемши, 15–20 г масла, 1 яйцо, твердый соленый творог, соль по вкусу.

Свежую черемшу перебрать, промыть, положить в кипящую подсоленную воду и варить 5 мин. Поджарить с маслом, залить взбитыми яйцами, в конце присыпать тертым соленым творогом.

Салат из черемши и тофу

Ингредиенты: пучок черемши, 3 свежих огурца, 200 г майонеза, 200 г тофа, зелень фенхеля.

Огурцы и тофу покрошить кубиками, порезать зелень. Заправить майонезом и перемешать.

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