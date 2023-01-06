Что лучше есть и пить с похмелья: блюда, которые выбирают жители разных стран мира

Во время застолий не всегда удается себя контролировать. Поэтому у многих людей существуют свои лайфхаки, как быстро избавиться от похмелья. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Люди в разных странах мира выбирают разнообразные действенные блюда и напитки от похмелья. Подборку самых популярных сделали в CNN.

Франция

Как быстро избавиться от похмелья, хорошо знают в этой стране. И хотя специалисты и не советуют пить утром после застолья алкогольные напитки, парижане лечатся от основных симптомов с помощью коктейля "Кровавая Мэри". Конечно, используют ее только в том случае, если не нужно потом идти на работу.

Часто в местных кафе можно увидеть людей, заказывающих классический напиток на основе томатного сока, водки, соли, табаско, лимона, перца и вустерского соуса.

Дания

У датчан есть свой особый рецепт, помогающий избавиться от похмелья. Блюдо называется Flæskestegssandwich. Это огромный сэндвич, к которому добавляют жареную свинину. После праздников многие люди на улицах или в кафе жуют его. Свинина для сэндвича готовится по-особому. Ее жарят на гриле или запекают. Также добавляют хрустящие ломтики бекона, красную капусту, маринованные огурцы, острый майонез.

Великобритания

Тосты в этой стране занимают почетное место, поэтому их тоже едят с похмелья. Главное, что не нужно идти в кафе, ведь обычные тосты с сыром легко и быстро готовятся дома.

Британцы привыкли готовить их так: сначала обжаривают хлеб по бокам, затем смазывают сливочным маслом и острой горчицей, посыпают тертым сыром и запекают.

На это уходит несколько минут.

Таиланд

Таиланд может похвастаться самой богатой кухней в мире. В то же время здесь очень популярна ночная жизнь. Поэтому среди рецептов можно найти много таких блюд, которые помогают избавиться от похмелья с утра.

Жители Бангкока обычно борются с похмельем с помощью khao тom kui. Это очень острая и жгучая каша из риса, в которую подают разнообразные гарниры. Это может быть как тушеное мясо, так и острый салат.

Австралия

Австралийцы любят полезные завтраки, а потому имеют немало блюд, подходящих для утренней еды. А если спросить их, что лучше есть похмелье, ответ будет: тост с авокадо и жареным яйцом.

А все потому, что это блюдо содержит большое количество витамина А (яйца) и калия (авокадо), которые нужны нашему организму после застолья.