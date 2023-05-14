Что мы делаем не так: семь причин, почему кофе получается невкусным

Почему кофе не всегда получается вкусным, каких ошибок мы допускаем

Приготовленный кофе не всегда может получиться вкусным. По какой причине, какие могут быть ошибки при приготовлении кофе и как их исправить.

Просроченные зерна кофе

Хотя зерна могут выглядеть красиво и вкусно пахнуть, они могут быть уже просроченными. Кроме того, после обжаривания кофе тоже начинает терять ароматические свойства. Поэтому не удивляйтесь тому, что долго лежащий на полке кофе на вкус будет несколько иным.

На упаковке нужно смотреть не только на срок годности, но и на дату обжарки кофе. Свежим считается кофе сроком годности от четырех дней до двух недель с даты производства. Для свежего кофе характерно то, что он все еще находится в основной стадии дегазации, когда масла еще не окислились и не заглушили главный вкусовой оттенок.

Открытая упаковка кофе

Если хранить кофе при комнатной температуре в открытой упаковке, в которую есть доступ воздуха, срок его годности уменьшается на 10 процентов каждый день. Соответственно оно теряет вкусовые характеристики – высвобождение газов и процесс окисления масел содержащихся в кофейных зернах отрицательно влияют на вкус.

Лучший кофе – свежий кофе. Поэтому лучше покупать столько кофе, сколько обычно нужно на неделю-две.

Плохое обжаривание кофе

Обжарка – очень кропотливый процесс, необходимо поддерживать нужную температуру, а это не всегда удается.

Помол слишком мелкий или крупный

Как способ помола кофе влияет на его вкусовые характеристики. Кофейные частицы должны быть достаточно раскрошенными, чтобы передать жидкости кофейный аромат, и они должны быть достаточно большими, чтобы задерживаться фильтром.

Если у кофе вкус слабый или кисловатый, это означает, что напиток не набрал достаточной концентрации. Слишком большие частицы кофе имеют большую площадь поверхности, вещества, находящиеся в кофейном порошке, не успевают раствориться, что может быть причиной вкуса, который не нравится.

Почему кофе не вкусен

Кофе по вкусу слишком горький, такое случается в случаях слишком мелкого помола.

В зависимости от определенного способа заварки нужно использовать и определенный помол. Если используете френч-пресс, желательно, чтобы частицы кофе были грубыми, для кофе по-турецки кофе после помола должен напоминать сахарную пудру.

Низкое качество воды

На вкус вода может быть вроде бы нормальной, но содержащиеся там частицы меняют аромат кофе. Заваривание кофе сродни химическому процессу, результат которого будет несколько не таким, если вмешиваются ненужные элементы.

Неправильная температура заваривания кофе

Для любого сорта кофе рекомендуемая температура заваривания – 96 градусов.

Слишком высокая температура может разрушить эфирные масла, из-за низкой температуры напиток получится недостаточно концентрированным. Если трудно сориентироваться с температурой, просто доведите воду до кипения, выключите и перед заваркой подождите 30 секунд.

Момент оптимальной готовности не правильный

Если время заваривания слишком короткое или, наоборот, слишком длинное, кофе получится недостаточно или чрезмерно концентрированным.

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