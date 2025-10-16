Что не нужно класть в деруны, а что важно добавить во время приготовления обязательно

Как приготовить деруны

Каждый, кто хотя бы раз готовил деруны, знает, как это бывает — картофельная масса расползается на сковороде или блины получаются слишком жирными. Опытные хозяйки утверждают, что секрет идеальных, хрустящих и румяных дерунов кроется не в добавлении муки, манки или крахмала, а в двух простых хитростях с основными ингредиентами.

Избавьтесь от лишней жидкости

Чтобы деруны получились идеальными, начните с картофеля. Натрите его на мелкой терке, чтобы масса была максимально однородной. Но самое важное — избавьтесь от лишней жидкости! Эта влага — главный враг хрустящей корочки.

Натертый картофель обязательно отожмите — воспользуйтесь марлей или просто хорошо прижмите массу в сите. Картофель должен стать почти сухим, будто мокрые опилки.

Обязательно добавьте лук — связывающий ингредиент

Забудьте о муке или крахмале. На самом деле главный «клей» для картофеля — это репчатый лук. Он гарантирует целостность и эстетику блюда. Дело в том, что лук содержит пектин, который является натуральным и очень эффективным загустителем. Именно этот компонент не дает натертой картофельной массе расползаться на горячей сковороде, обеспечивая надежное скрепление всех частиц, как невидимый клей.

Кроме того, сок лука содержит мощные антиоксиданты, которые блокируют процесс окисления картофеля, позволяя массе надолго сохранить свой аппетитный светлый цвет.

Более того, лук значительно улучшает вкусовые и текстурные качества. В нем содержатся натуральные сахара, которые при контакте с разогретым маслом быстро карамелизуются. Этот процесс придает дерунам именно тот желанный золотистый оттенок и обеспечивает аппетитную, хрустящую корочку.

Чтобы достичь максимального эффекта, лучше всего превратить лук в однородную кашицу (скажем, с помощью блендера) и добавить его в картофель вместе со специями. Для килограмма картофеля вполне достаточно 1 крупной или 2 средних луковиц.

Что добавить для нежности дерунов

Чтобы деруны не пересыхали и имели нежный вкус, добавьте 2 столовые ложки сметаны. Она делает массу более пластичной и гарантирует, что ваши блины останутся сочными внутри, пока корочка становится хрустящей. После этого все тщательно перемешиваем.

Как пожарить деруны

Даже идеальная масса требует правильной жарки. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте картофельную массу ложкой и обязательно прижимайте, чтобы сформировать плоский блин.

Главное правило — жарьте деруны по 3–4 минуты с каждой стороны. Не торопитесь переворачивать! Вы должны дать им время «схватиться» и образовать первичную корочку. Только тогда они не развалятся.

Снимайте готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, и подавайте их теплыми — с классической сметаной или легким йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.