Что нужно добавить к кофе, чтобы раскрыть его вкус

Что добавляют к кофе, чтобы улучшить его вкус, читайте в материале ТСН.ua

Многие украинцы начинают свой день с кофе, а некоторые – пьют его в течение всего дня. Потребление этого напитка стало ритуалом, его пьют при встречах в кафе и приглашают на кофе родных и знакомых. Кофе соперничает с чаем за звание наиболее употребляемого напитка в мире после обычной воды, чтобы улучшить вкус кофе, точнее, раскрыть все его нотки, к кофе добавляют разнообразные ингредиенты.

Поскольку кофе культивируется издавна и занимает важное место во многих мировых культурных традициях, человечество изобрело множество способов приготовления этого напитка и много вкусов, которыми его можно наделить.

Пить "приправленный" кофе украинцы начали еще во второй половине 19 века. В Киеве существовала сеть кофеен варшавского эмигранта Францишека Голомберта, фишкой которой был кофе, который подавали с мороженым и засахаренными фруктами.

Кофе подавали не только с пищевыми добавками, но и с духовной пищей. В киевской кондитерской швейцарца Семадене в кофе подавали свежую газету. Традиция читать прессу за чашкой кофе была очень популярна в прошлом, сегодня также широко распространена, хотя бумажные газеты давно уже заменили экраны гаджетов.

Известность кофе связывают с именем галичанина Юрия Кульчицкого, который не только спас Вену от османской осады 1683 года, но и открыл свое кофейню, где начал подавать кофе с молоком. Такое решение существенно увеличило популярность кофе, ведь теперь его вкус стал мягким, привлекая тех, кому раньше не нравился вкус горького черного кофе.

Вот небольшой перечень добавок, которые помогут раскрыть вкус кофе.

В первую очередь, это разнообразные специи . В напиток при приготовлении можно добавлять и сочетать корицу, кардамон, ваниль, гвоздику, имбирь, мускатный орех, душистый перец, лавровый лист, анис, тмин, бадьян. Важно, чтобы их было в меру – пряности должны подчеркивать аромат кофе, а не убивать его вкус. Если специи по рецепту следует измельчать, делать это нужно непосредственно перед приготовлением.

. В напиток при приготовлении можно добавлять и сочетать корицу, кардамон, ваниль, гвоздику, имбирь, мускатный орех, душистый перец, лавровый лист, анис, тмин, бадьян. Важно, чтобы их было в меру – пряности должны подчеркивать аромат кофе, а не убивать его вкус. Если специи по рецепту следует измельчать, делать это нужно непосредственно перед приготовлением. Добавлять к кофе можно и разнообразные сиропы , которые собственно и предлагают в кафе. Среди популярных сиропов – ягодный, кленовый, мятный, карамельный. Кленовый сироп отлично дополняет вкус кофе, а мятный сироп придаст напитку интересные нотки свежести.

, которые собственно и предлагают в кафе. Среди популярных сиропов – ягодный, кленовый, мятный, карамельный. Кленовый сироп отлично дополняет вкус кофе, а мятный сироп придаст напитку интересные нотки свежести. Любители сладкого добавляют кофе нежные зефирки — маршмеллоу.

Попробуйте с кофе с медом или соком агавы – это натуральные подсластители, которые придают кофе уникальный вкус.

или соком агавы – это натуральные подсластители, которые придают кофе уникальный вкус. Если холодно, кстати добавлять кофе алкогольные напитки . В кофе обычно добавляют виски, бренди, коньяк, сладкие ликеры, текилу, ром.

. В кофе обычно добавляют виски, бренди, коньяк, сладкие ликеры, текилу, ром. Если жарко, скорее как десерт, добавляют прямо в чашку к кофе мороженое , которое образует на поверхности нежную молочную пену.

, которое образует на поверхности нежную молочную пену. Выгодно оттеняют вкус кофе орехи – измельченный, обжаренный фундук, арахис, миндаль, грецкие орехи.

– измельченный, обжаренный фундук, арахис, миндаль, грецкие орехи. Конечно, отлично дополнит вкус кофе шоколад . Сочетая эти два продукта, получим терпкий и одновременно мягкий напиток. Шоколад в кофе можно добавлять в виде какао-порошек, шоколадной стружки или шоколадного сиропа.

. Сочетая эти два продукта, получим терпкий и одновременно мягкий напиток. Шоколад в кофе можно добавлять в виде какао-порошек, шоколадной стружки или шоколадного сиропа. Изменить привычный вкус кофе может соль, он нейтрализует горький привкус в кофе и помогает глубже раскрыть его вкус.

он нейтрализует горький привкус в кофе и помогает глубже раскрыть его вкус. Некоторые для смягчения вкуса кофе добавляют к нему подсолнечное масло. С ней вкус напитка станет более нежным и приятным.

С ней вкус напитка станет более нежным и приятным. Кофе со сливочным маслом существует в традициях многих народов мира. Благодаря добавлению масла к кофе напиток приобретает бархатистый сливочный вкус, мягкий аромат и его можно употреблять как полноценный завтрак.

существует в традициях многих народов мира. Благодаря добавлению масла к кофе напиток приобретает бархатистый сливочный вкус, мягкий аромат и его можно употреблять как полноценный завтрак. Кроме того, прекрасным дополнением кофе является красный перец, который придает кофе необычный аромат и немного остроты. Главное при добавлении перца – не переборщить. Размельчите несколько горошин красного перца в кофемолке и добавьте в напиток.

который придает кофе необычный аромат и немного остроты. Главное при добавлении перца – не переборщить. Размельчите несколько горошин красного перца в кофемолке и добавьте в напиток. К кофе можно добавлять цедру цитрусовых, напиток будет с непревзойденным ароматом апельсина, мандарина или лимона.

напиток будет с непревзойденным ароматом апельсина, мандарина или лимона. Одним из самых экзотических «раскрывателей» вкуса кофе есть чеснок. Не бойтесь, характерного для чеснока привкуса в кофе не будет, а аромат его существенно не изменится, а только усилится. Для приготовления кофе с чесноком вбросьте почищенный зубчик в турку перед тем как ставить его на плиту. А перед подачей, извлеките чеснок из напитка.

Читайте также: