Что нужно сделать, чтобы мясо не прилипало к сковородке: простой лайфхак

Прилипает мясо на сковородке: что делать

Многие кулинары-любители сталкивались с неприятной ситуацией — аппетитный кусок мяса «прикипает» к сковороде, а попытки его оторвать заканчиваются испорченным видом блюда и грязной поверхностью посуды. Однако специалисты знают, что секрет идеальной жарки кроется не в силе, а в терпении.

Если мясо прилипает к сковороде

Главный лайфхак невероятно прост — после того, как вы положили мясо на разогретую поверхность, забудьте о нем на 3–4 минуты. Если вы пытаетесь подцепить кусок лопаткой, а он «сопротивляется» — это сигнал, что мясо еще не готово к контакту.

Научное объяснение этому процессу дает реакция Майяра. Когда белки и сахара на поверхности мяса нагреваются, они вступают в сложную химическую реакцию, создавая ту же румяную корку. Именно эта корочка действует как естественный защитный слой, как только она полностью сформируется, волокна мяса сами отсоединятся от металла. Это правило, кстати, работает не только для стейков, но и нежных сырников или рыбы.

Как приготовить идеальный стейк

Чтобы лайфхак с терпением сработал на 100%, необходимо правильно подготовить мясо.

Никогда не кладите на сковороду мясо только из холодильника. Оно должно полежать при комнатной температуре хотя бы 30–40 минут. Холодный продукт мгновенно снижает температуру поверхности, поэтому мясо начинает тушиться в собственном соке, а не жариться.

Обязательно обсушите мясо бумажными полотенцами. Излишняя влага создает паровую прослойку, которая мешает быстрому формированию корочки.

Приправлять стейк следует непосредственно перед тем, как вы кладете его на огонь. Если засолить мясо заранее, соль вытянет наружу влагу, что опять же приведет к прилипанию.

Сначала хорошо разогрейте пустую сковороду, затем добавьте масло и подождите, пока оно начнет едва заметно мерцать. Только после этого выкладывайте продукт.

Для стейка стандартного размера (весом около 150 г и толщиной 2,5 см) достаточно двух минут интенсивного обжаривания с каждой стороны без движений лопаткой. На финальном этапе повара советуют добавить кусочек сливочного масла — оно придаст блюду ореховый аромат и золотистый оттенок. Жарить рекомендуется при внутренней температуре мяса около 63–65°C.

После снятия с огня обязательно дайте мясу отдохнуть 5–7 минут на теплой тарелке или деревянной доске. Это позволит сокам равномерно распределиться по волокнам, и ваш стейк останется сочным внутри.