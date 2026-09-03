Что положить в картофель, чтобы он не прорастал: простой осенний лайфхак

Картофель / © unsplash.com

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После сбора урожая картофель важно правильно подготовить к хранению. Осенью и зимой клубни могут терять влагу, увядать, гнить или преждевременно прорастать.

Блоггерша и автор YouTube-канала «Городница из Одессы» Лариса рассказала, какие условия помогут дольше сохранить картофель.

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Где лучше хранить картофель

В первую очередь картофелю нужно прохладное помещение с вентиляцией и без избыточной влаги. Для хранения могут подойти погреб, кладовая, застекленный балкон, лоджия или прохладный коридор.

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«Чем выше температура в помещении, тем быстрее протекают биологические процессы в картофеле», – объяснила Лариса.

Для урожая лучше использовать ящики, через которые свободно циркулирует воздух. Картофеля не стоит насыпать слишком толстым слоем, а между емкостями нужно покидать пространство.

По словам огородницы, благодаря постоянному проветриванию влага, выделяемая картофелем, скорее высыхает, а риск развития гнили уменьшается.

Зачем класть в картофель свеклу

Лариса также советует хранить вместе с картофелем свеклу. По ее словам, он способен забирать часть излишней влаги.

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«Дело в том, что картофель во время зимовки выделяет влагу, а есть корнеплод, которому эта влага как раз жизненно необходима, — это обычная свекла», — пояснила блогерша.

Свеклу можно раскладывать непосредственно в ящиках с картофелем. Перед хранением все овощи нужно внимательно осмотреть и убрать поврежденные.

Подобным способом можно использовать и морковь. Однако даже небольшое пятно гнили на одном из овощей может впоследствии распространиться на другие.

Что делать, чтобы картофель не прорастал

Еще один способ, который советует огородница, – положить в ящик несколько каштанов или желудей.

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«Добавьте на ящик картофеля 5–10 штук каштанов или желудей, просто разбросайте их между картофелями. Они выделяют вещества, которые замедляют рост картофеля, а также дополнительно обеззараживают и забирают влагу», — отметила Лариса.

Таким образом, главными условиями длительного хранения картофеля остаются прохлада, вентиляция, контроль влажности и регулярная проверка клубней на признаки порчи.

Напомним, мы писали о том, где и как правильно хранить чеснок, чтобы он пролежал до зимы.

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