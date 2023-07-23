Что приготовить из кабачков: ТОП 5 вкусных рецептов на каждый день

Рецепты из кабачков на все случаи

Если вы любите кабачки, но жарить их кружочками вам уже надоело, предлагаем рецепты из кабачков, которые не трудно готовить, но вкусно есть.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты для приготовления фаршированных кабачков

кабачки или цуккини – 1 кг,

мясной фарш – 400 граммов,

рис – 0,5 стакана,

сметана – 1 стакан,

твердый сыр – 150 граммов,

лук репчатый – один большой,

чеснок – 2-3 зубчика,

укроп или петрушка,

соль, перец – по вкусу.

Приготовление фаршированных кабачков

Кабачки вымойте и нарежьте кружочками толщиной 2 см. Середину вырежьте ножом, толщина стенки примерно 1 см. Если кабачки небольшие, можно разрезать их вдоль в форме челноков.

Рис отварить до готовности. Лук почистить, мелко порезать и обжарить.

Добавить в фарш рис, лук, измельченный чеснок, соль, перец, зелень.

Фаршируем подготовленные кабачки, выкладываем на лист.

Готовим сметанный соус. К сметане добавляем соль, перец, чеснок, зелень, можно добавить любые приправы по вашему вкусу. Заливаем этим соусом кабачки. Посыпаем тертым сыром.

Ставим в духовку на 40 минут | при температуре 200 градусов.

Если нет желания возиться с фаршированием кабачков, можно приготовить запеканку из кабачков с фаршем.

Кабачковая запеканка с фаршем

Ингредиенты:

5 небольших кабачков, около 1 – 1,2 кг,

400 г фарша,

3 средние луковицы,

2 ст.л томатной пасты,

7-8 небольших помидоров,

По желанию 100 г твердого сыра,

4 яйца,

150 г сметаны,

соль, перец, растительное масло.

Готовим запеканку из кабачков:

Кабачки промыть, натереть на большую терку, посолить, отжать сок.

Лук обжарить на сковороде, добавить фарш, посолить, поперчить, добавить томатную пасту.

Помидоры порезать кружочками.

Яйца взбить со сметаной, посолить.

В смазанную форму выложить половину кабачков, сверху фарш, затем снова кабачки. Выложить помидоры. Залить сметанно-яичной смесью, посыпать тертым сыром.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Я случае, если нет фарша, готовим кабачки в сырной панировке.

Рецепт кабачков в творожной панировке

Ингредиенты

кабачок – один среднего размера,

яйцо – одно,

сыр — 100 г,

соль, перец, смесь сухих трав по желанию.

Жарим кабачки в сыре

Кабачок помыть, очистить от кожуры и нарезать палочками.

Яйцо взбить с солью и перцем.

Сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.

Каждую палочку обмачиваем в яйцо, панируем в сыре.

Протвень для запекания застелить пекарской бумагой.

Запекать кабачки в предварительно разогретой духовке при 180 градусах до золотистого цвета.

Можно просто запечь кабачки с чесноком.

Кабачки с чесноком под грилем

Ингредиенты:

кабачки – 4-6 небольшого размера,

чеснок – 4-5 зубиков,

сухой базилик и другие травы и специи по вкусу,

лимонный сок.

Запекаем кабачки с чесноком:

Кабачки тщательно моем, нарезаем вдоль палочками. Даем настояться и стечь соку.

Посыпаем травами, сухим базиликом, поливаем оливковым маслом и запекаем в духовке под грилем до золотистого цвета.

Приправляем лимонным соком.

Если к столу нет маринованных или соленых огурцов, готовим маринованные кабачки.

Рецепт маринованных кабачков

Ингредиенты:

Ингредиенты рассчитаны на полкило (500 г) кабачков

соль – полчайной ложки,

оливковое масло – 100 мл,

уксус – 3 ст. л,

мед – 2 чайные ложки,

чеснок – 2-3 зубчика,

молотый черный перец,

свежая или сухая зелень – кинза, базилик, эстрагон, укроп, петрушка.

кетчуп или паста по желанию.

Маринуем кабачки:

Кабачки моем, у старых срезаем кожуру. Нарезаем кабачки кружочками как можно тоньше.

Складываем кружки кабачков в миску, солим и оставляем на 30 мин.

Готовим маринад – чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, медом (если мед загустел, растапливаем его на водяной бане), уксусом, перцем и мелко порезанной зеленью. Можно добавить ложку пасты или кетчупа. Маринад перемешать.

Из кабачков слить образовавшуюся жидкость отжать. Залить маринадом, перемешать.

Поставить в холодильник на ночь. За это время можно несколько раз перемешать.

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