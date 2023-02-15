Чтобы блины не прилипали: секретный ингредиент, которым пользовались еще наши бабушки

Если блинчики прилипают к сковороде и рвутся, что нужно сделать, рассказываем в материале ТСН.ua

Причины, почему блины прилипают к сковородкам, не снимаются и рвутся.

Среди причин может быть плохая сковородка – лучше жарить блины на специальной блинной сковороде. Если таковой нет — не беда, можно использовать обычную сковородку с толстым дном. Лучше всего подойдет среди обычных сковородок – чугунная. Нагревать сковороду для жарки блинчиков нужно до максимальной температуры, это важно.

Неправильно приготовленное тесто, слишком густое или жидкое может плохо сниматься со сковороды. Оптимальная консистенция теста для блинов должна быть такой, как у сметаны. Важно, чтобы продукты из которых готовится тесто для блинов были комнатной температуры.

Что делать, чтобы тесто не прилипало к сковороде

Если тесто приготовлено правильно, сковорода подходит для жарки, значит, причина того, что блинчики прилипают не в количестве масла – не нужно заливать растительным маслом всю сковородку, все равно это не поможет.

Даже при отсутствии сковородки с антипригарным покрытием можно спасти блины от прилипания. Для этого нужно знать один секрет, благодаря которому еще наши бабушки в селах справлялись с блинами без навороченной утвари.

Для того чтобы тесто пропеклось идеально, а блины не прилипали к сковороде и одновременно получились румяными, они использовали обычную соль.

Сковороду перед жаркой блинов нужно прокалить с солью. То есть насыпать в сковороду соли, прогреть ее периодически помешивая. Соль высыпать, сковороду протереть бумажной салфеткой, и все можно жарить блины. Не бойтесь соль не испортит вкус блюда, блины получатся аппетитными, не прилипнут и не порвутся.

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