Чтобы блюдо не стало ядом: когда бросать лавровый лист в суп и сколько его можно там держать

Лавровый лист – популярная пряность, которую часто добавляют в разные блюда, особенно в супы. Очень важно знать, когда бросать лавровый лист в суп и сколько времени его там держать, чтобы еда позже не испортилась. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Почему в суп нужно добавлять лавровый лист

Лавровый лист часто добавляют именно в первые блюда для улучшения их вкуса. Эта пряность использовалась еще нашими бабушками и мамами. Чтобы получить самый лучший результат, опытные кулинары советуют слегка помять лавровый лист в руках, а уже после этого добавлять его в суп. Так пряность будет лучше выделять масла, что поможет обогатить вкусовые свойства блюда.

Когда класть лавровый лист в суп и сколько времени его там держать

Лучше добавлять пряность за 5 минут до того, как блюдо будет полностью готовым. Если вы любите добавлять лавровый лист не только к супам, но и другим блюдам, тогда лучше добавлять ее за 10 минут до окончания приготовления. Не стоит сокращать это время, потому что пряность не успеет "отдать" свой аромат.

Многие решают так и оставить лавровый лист в блюде после его приготовления. Но так поступать не стоит. В самом деле, пряность лучше убирать сразу после того, как суп будет готов. Иначе блюдо станет слишком горьким и может испортиться. Все дело здесь в эфирных маслах, отличающихся горьковатым привкусом.

Когда лавровый лист лучше не использовать – можно отравиться

Не все знают, что в некоторых случаях лавровый лист может быть опасным. На самом деле эта пряность ядовита для беременных, потому что иногда она может спровоцировать выкидыш. А еще следует быть осторожным, если в вашем доме есть домашние питомцы (кошки или собаки). Для них лавровый лист является настоящим ядом. Не рекомендуется употреблять пряность в больших дозах.

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