Чтобы выпечка была идеальной: пять лайфхаков, что можно сделать со сливочным маслом

Сливочное масло можно ароматизировать, поджарить, размягчить, а еще проделать другие трюки, чтобы получить идеальную выпечку. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Благодаря сливочному маслу выпечка получает приятный кремовый вкус, особую текстуру и насыщенность. Оно прекрасно подходит для выпечки, но есть еще несколько секретов, которые помогут сделать выпечку по-настоящему идеальной.

"Подморение" масла

Для соусов и подливки масло часто поджаривают на сковороде. Эту технику можно использовать и для выпечки.

Чтобы масло немного "подрумянилось", нужно просто растопить его в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Готовьте масло, пока оно не начнет пениться и приобретать коричневый цвет, постоянно помешивая. На это, примерно, уходит 10 минут.

Как только почувствуете легкий "ореховый" запах, нужно снимать кастрюлю с огня, потому что масло может сгореть. Далее охладите и добавляйте в выпечку.

Долгое взбивание масла

Если масло размягчено, хороший миксер собьет его через несколько минут. Но зачем на этом останавливаться? Если продолжить взбивать дальше, вы добавите в смесь больше воздуха, поэтому торт или печенье получатся пышными, легкими и воздушными.

Обязательно время от времени останавливайтесь, чтобы снять остатки масла со стенок миски – все оно должно сбиваться равномерно.

Плющение масла

Смешивая кусочки охлажденного масла с мукой для песочного основания пирога, нужно перемешать эти два компонента, а затем большим и указательным пальцами зажать каждый кусочек. Если пальцами делать это неудобно, можно приплюснуть масло с мукой ладонями. Благодаря такой технике у вас получится особенно хрустящая песочная основа.

Натирание замороженного масла

В рецептах печенья можно найти такой пункт, когда нужно нарезать охлажденное сливочное масло кубиками, а затем смешать с мукой с помощью ножа или вилки. Здесь очень важно работать быстро, чтобы масло не успело подтаять.

Когда замороженное масло растапливается в теплой духовке, создается та же неповторимая структура теста.

Вы можете значительно облегчить себе задачу, если на третье замороженное сливочное масло на терке прямо в мучную смесь.

Ароматизация масла

Прежде чем замешивать в тесто сливочное масло, можно добавить в него немного ароматизатора. К примеру, бланшируйте листики мяты в масле, затем охладите его и смешайте с маслом, которое вы используете для выпечки. Такой лайфхак особенно подходит для приготовления печенья.

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