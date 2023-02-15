Чудо-диета Криса Хемсфорта: шеф-повар звезды рассказал секреты

Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора, часто публикует фотографии своих тренировок. Однако для здоровья и поддержания физической формы необходима также правильная диета. Читайте как питается звезда в материале ТСН.ua.

Шеф-повар знаменитого австралийского актера Криса Хемсворта, известный своей великолепной физической формой и неоднократно появлявшийся на обложках мужских журналов, поделился секретами питания звезды в интервью Daily Mail.

Уже много лет за диетой Криса Хемсворта следит Серхио Перера. Когда требовалось для роли в кино, именно он помогал звезде сбросить или набрать вес, делая это максимально безопасно для здоровья. Серхио прошел обучение у Мишлен и увлекается приготовлением блюд из свежих продуктов. По его словам, в диету Криса входит один стейк в день и овощи с морепродуктами (обычно на ужин).

Шеф-повар рассказал, когда нужно увеличить вес звезды для роли, они добавляют к диете немного больше белка. К примеру, он может съесть уже не только один стейк (200 грамм), но и пару яичек и несколько ломтиков палео-хлеба (без лактозы и глютена). А через полчаса запросы это все зеленоватой полосе из растительного основания, протеинового порошка, свежей капусты, спирулины, замороженного манго, мяты, морской соли и оливкового масла.

Также о своем здоровье заботится и супруга Криса Хемсворта, Эльза Патаки. Она предпочитает средиземноморскую кухню и придерживается сбалансированной диеты. Главное – использование качественного оливкового масла и свежих продуктов. Каждое утро Крис и Эльза выпивают натощак стакан теплой воды с яблочным уксусом и лимоном, чтобы подготовить организм к будущему усвоению питательных веществ.

Что есть для здоровья: диета и распорядок дня Криса Хемсворта

Распорядок дня и диета Криса Хемсворта: что есть для здоровья / Фото: Associated Press

По словам Серхио Перера, Крис никогда не пропускает завтрак. Это прием пищи включает в себя сложные углеводы, белки, жиры и овощи. Часто звезда начинает свой день со стейка, который готовится на гриле, палео-хлебе и яичнице. А потом выпивает зеленый смузи.

Поэтому для здорового питания следует перейти на употребление сложных углеводов, которые будут сдерживать от перекуса в течение дня. Это могут быть сложные злаки, в частности рис, гречка, ячмень и т.д.

В рацион Крис также включает полезные жиры. Особенно оливковое масло extra virgin и авокадо, которые помогают восстановить мышцы после тяжелых тренировок.

Главное, по словам шеф-повара, нужно оставаться сытым, если человек тренируется. Поэтому в особо тяжелые дни тренировок он рекомендует Крису Хемсворту добавить "промежуточное" прием пищи (примерно в 17:30), чтобы он не наедался вредными перекусами. Это может быть суп на прозрачном бульоне с овощами, рисовая или белковая лепешка, тунец с помидорами и т.д.

Для хорошего пищеварения Серхио рекомендует готовить только на гриле. Но если таковой способности нет, то мясо и овощи тогда лучше готовить на пару.

Тренироваться нужно натощак, а после этого сразу выпивать протеиновый коктейль. Каждый день стоит заниматься физическими упражнениями хотя бы 20 минут и не забывать о растяжении.

Типичный рацион звезды: что есть, чтобы нарастить мышечную массу

Что есть, чтобы нарастить мышечную массу / Фото: Pexels

Ежедневный рацион Криса Хемсворта таков:

Утро: стакан теплой воды с лимоном, а затем кофе с корицей; 12:00: большая порция салата из сырых или вареных овощей с рыбой, курицей или говядиной; Перекус: орехи, семечки, сырая рыба и ягоды; 15:00: овощи и богатая белок еда; 20:00: рыба с рисом, картофелем и овощами или безглютеновая паста.

Также звезда пьет поливитамины, содержащие витамин С, цинк, витамины группы В и магний.

Советы звездного шеф-повара, которые пригодятся на кухне

Советы от звездного шеф-повара / Фото: Pexels

Главный совет Серхио Перера состоит в том, что нужно всегда иметь под рукой правильную емкость для приготовления блюда. Должны быть одна-две маленькие или средние сковородки, на которых готовится только омлет или другие блюда из яиц. Лучше, чтобы они имели качественное антипригарное покрытие. Большие сковороды можно использовать для мяса.

Также на кухне должно быть несколько кастрюль (маленьких и больших) для приготовления каши, супов, макарон. Чугунная посуда подходит для медленного тушения.

Важен подбор правильных ингредиентов. На кухне всегда должно быть: качественное масло, красный и винный уксус, яблочный уксус, морская соль. Лучше использовать свежие специи и травы, а не сушеные.

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