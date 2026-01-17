ТСН в социальных сетях

197
1 мин

15 минут — и торт готов: без духовки, без лишних ингредиентов, но с вкусом "как из кондитерской"

Сегодня домашние торты можно готовить еще проще — прямо на сковороде! Такие быстрые десерты не нуждаются в множестве ингредиентов, обходятся без духовки и идеально подходят для обыденного удовольствия.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
33 минуты
311 ккал
Торт "Экспресс" (фото с сайта "Смачненьке")

На сайте «Смачненьке» показали, как приготовить вкусный торт на сковороде всего за 15 минут — быстро, легко и невероятно вкусно.

Ингредиенты

мука
250 г
сахар
60 г
соль
½ ч. ложки
сливочное масло
120 г
сметана
500 мл
яйца
2 шт.
сахар (в крем)
60 г
кукурузный крахмал
1 ст. ложки
ваниль
по вкусу
вареное сгущенку
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Смешайте муку с сахаром и солью, добавьте холодное сливочное масло и быстро протрите все руками или ножом до состояния крошки. Пересыпьте ее на сухую сковороду и обжаривайте на среднем огне, помешивая, пока крошка не приобретет золотисто-карамельный оттенок. Если появятся комочки — аккуратно разомните их лопаткой.

  2. Для крема соедините сметану, яйца, сахар и кукурузный крахмал. На умеренном огне, постоянно помешивая, доведите смесь до густоты крема, снимите с плиты и добавьте вареную сгущенку и ваниль. Хорошо перемешайте до однородности.

  3. Разделите обжаренную крошку на четыре равные части. В форму выложите первый слой крошки, обильно смажьте кремом, накройте вторым слоем крошки и снова покройте кремом. Повторяйте слои до конца ингредиентов, завершив кремом или крошкой по желанию.

  4. Накройте торт пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 6 часов, чтобы десерт хорошо стабилизировался и насытился вкусом.

Приятного аппетита!

197
