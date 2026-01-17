На сайте «Смачненьке» показали, как приготовить вкусный торт на сковороде всего за 15 минут — быстро, легко и невероятно вкусно.

Процесс приготовления:

Смешайте муку с сахаром и солью, добавьте холодное сливочное масло и быстро протрите все руками или ножом до состояния крошки. Пересыпьте ее на сухую сковороду и обжаривайте на среднем огне, помешивая, пока крошка не приобретет золотисто-карамельный оттенок. Если появятся комочки — аккуратно разомните их лопаткой.

Для крема соедините сметану, яйца, сахар и кукурузный крахмал. На умеренном огне, постоянно помешивая, доведите смесь до густоты крема, снимите с плиты и добавьте вареную сгущенку и ваниль. Хорошо перемешайте до однородности.

Разделите обжаренную крошку на четыре равные части. В форму выложите первый слой крошки, обильно смажьте кремом, накройте вторым слоем крошки и снова покройте кремом. Повторяйте слои до конца ингредиентов, завершив кремом или крошкой по желанию.