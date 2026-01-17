- Дата публикации
-
- Категория
- Десерты
15 минут — и торт готов: без духовки, без лишних ингредиентов, но с вкусом "как из кондитерской"
Сегодня домашние торты можно готовить еще проще — прямо на сковороде! Такие быстрые десерты не нуждаются в множестве ингредиентов, обходятся без духовки и идеально подходят для обыденного удовольствия.
На сайте «Смачненьке» показали, как приготовить вкусный торт на сковороде всего за 15 минут — быстро, легко и невероятно вкусно.
Ингредиенты
- мука
- 250 г
- сахар
- 60 г
- соль
- ½ ч. ложки
- сливочное масло
- 120 г
- сметана
- 500 мл
- яйца
- 2 шт.
- сахар (в крем)
- 60 г
- кукурузный крахмал
- 1 ст. ложки
- ваниль
- по вкусу
- вареное сгущенку
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
Смешайте муку с сахаром и солью, добавьте холодное сливочное масло и быстро протрите все руками или ножом до состояния крошки. Пересыпьте ее на сухую сковороду и обжаривайте на среднем огне, помешивая, пока крошка не приобретет золотисто-карамельный оттенок. Если появятся комочки — аккуратно разомните их лопаткой.
Для крема соедините сметану, яйца, сахар и кукурузный крахмал. На умеренном огне, постоянно помешивая, доведите смесь до густоты крема, снимите с плиты и добавьте вареную сгущенку и ваниль. Хорошо перемешайте до однородности.
Разделите обжаренную крошку на четыре равные части. В форму выложите первый слой крошки, обильно смажьте кремом, накройте вторым слоем крошки и снова покройте кремом. Повторяйте слои до конца ингредиентов, завершив кремом или крошкой по желанию.
Накройте торт пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 6 часов, чтобы десерт хорошо стабилизировался и насытился вкусом.
Приятного аппетита!