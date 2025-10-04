4 ингредиенты, 0 выпечки, 100% наслаждения: утренний десерт, который покоряет с первого кусочка

Десерт из четырех ингредиентов: все смешали вечером, а утром можно смаковать (фото с сайта «Одна минута»)

Этот десерт настолько прост, что его сможет приготовить даже новичок. Основной слой состоит из печенья — лучше всего подойдет Oreo или аналогичное, но любой вариант тоже будет вкусным. Нежный крем готовится всего из трех ингредиентов: белого шоколада, сметаны и желатина. Результат — легкий, воздушный десерт без сложных техник.

Ингредиенты белый шоколад 60г сметана 30% 200г печенье (Орео) 80г желатин 2г вода для растворения желатина

Процесс приготовления:

Растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния. Добавьте сметану и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Отдельно растворите желатин в воде. Медленно, тоненькой струйкой, влейте желатиновый раствор в шоколадно-сметанную массу, постоянно помешивая. В результате должен получиться гладкий, нежный крем без комочков. Установите кулинарное кольцо диаметром 10 см, обтянутое пищевой пленкой, на плоскую поверхность. Выложите первый слой печенья. Полейте его частью крема, разровняйте. Повторяйте слои (печенье → крем), пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой обязательно должен быть кремовым — это обеспечит аккуратный вид десерта. Перенесите десерт в холодильник на 6–8 часов, чтобы крем полностью застыл. После охлаждения осторожно снимите кольцо и по желанию украсьте десерт.

Приятного аппетита!