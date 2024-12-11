Ароматное печенье на праздники на скорую руку: всего три ингредиента, а сколько вкуса

Вам не нужно тратить много продуктов, чтобы порадовать своих родных вкусным печеньем на зимние праздники.

Этот рецепт точно станет одним из ваших любимых, ведь он бюджетный и не нуждается в трате большого количества сил и времени.

Ингредиенты сгущенка 200 г сливочное масло 100 г кукурузный крахмал 300 г

Процесс приготовления:

Сливочное масло нужно размягчить (дать постоять при комнатной температуре около 20 минут). В миску с маслом добавить сгущенку. Всыпать кукурузный крахмал (можно заменить картофельным, но тогда берите 350 г), тщательно размешать все ингредиенты с помощью лопатки. Тесто получается однородным, не прилипает к рукам. Сформировать небольшие шарики (размером как грецкий орех) и выложить их на противень, застеленный пергаментом. Каждый шарик нужно слегка приплюснуть вилкой. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!