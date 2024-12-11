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Ароматное печенье на праздники на скорую руку: всего три ингредиента, а сколько вкуса

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
380 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
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Ароматное печенье на праздники на скорую руку: всего три ингредиента, а сколько вкуса

Вкусное печенье со сгущенкой / Фото: pixabay.com

Вам не нужно тратить много продуктов, чтобы порадовать своих родных вкусным печеньем на зимние праздники.

Этот рецепт точно станет одним из ваших любимых, ведь он бюджетный и не нуждается в трате большого количества сил и времени.

Ингредиенты

сгущенка
200 г
сливочное масло
100 г
кукурузный крахмал
300 г

Процесс приготовления:

  1. Сливочное масло нужно размягчить (дать постоять при комнатной температуре около 20 минут). В миску с маслом добавить сгущенку.
  2. Всыпать кукурузный крахмал (можно заменить картофельным, но тогда берите 350 г), тщательно размешать все ингредиенты с помощью лопатки. Тесто получается однородным, не прилипает к рукам.
  3. Сформировать небольшие шарики (размером как грецкий орех) и выложить их на противень, застеленный пергаментом. Каждый шарик нужно слегка приплюснуть вилкой.
  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!

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