Ароматное печенье на праздники на скорую руку: всего три ингредиента, а сколько вкуса

Вам не нужно тратить много продуктов, чтобы порадовать своих родных вкусным печеньем на зимние праздники.
Этот рецепт точно станет одним из ваших любимых, ведь он бюджетный и не нуждается в трате большого количества сил и времени.
Ингредиенты
- сгущенка
- 200 г
- сливочное масло
- 100 г
- кукурузный крахмал
- 300 г
Процесс приготовления:
- Сливочное масло нужно размягчить (дать постоять при комнатной температуре около 20 минут). В миску с маслом добавить сгущенку.
- Всыпать кукурузный крахмал (можно заменить картофельным, но тогда берите 350 г), тщательно размешать все ингредиенты с помощью лопатки. Тесто получается однородным, не прилипает к рукам.
- Сформировать небольшие шарики (размером как грецкий орех) и выложить их на противень, застеленный пергаментом. Каждый шарик нужно слегка приплюснуть вилкой.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Приятного аппетита!