Блинчики с начинкой из кисломолочного сыра, которые никогда не рвутся: рецепт из старой украинской книги

Это идеальный рецепт блинчиков на молоке, которые никогда не рвутся, но получаются тоненькими.
Это очень быстрый и простой рецепт, идеально подходящий для тех, кто не хочет проводить много времени на кухне.
Ингредиенты
- яйцо
- 4 шт.
- сахар
- 2 ст. ложки
- соль
- 0,5 ч. ложки
- мука
- 100 г
- кукурузный крахмал
- 80 г
- молоко
- 500 мл
- растительное масло
- 3 ст. ложки
- кисломолочный творог 10%
- 700 г
- сахарная пудра
- 70 г
- ванильный сахар
- 8 г
- цедра лимона
- 0,5 плода
Процесс приготовления:
- В глубокую миску разбиваем 4 яйца, добавляем 2 столовых ложки сахара и половину чайной ложки соли. Все тщательно сбиваем венчиком или миксером, пока масса не станет однородной.
- Добавляем 100 г просеянной муки и 80 г кукурузного крахмала. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Постепенно вливаем 500 мл молока, постоянно помешивая тесто.
- В конце добавляем 3 столовых ложки растительного масла, еще раз хорошо перемешиваем. Тесто должно быть редким и однородным.
- Хорошо разогреваем сковороду (лучше с антипригарным покрытием) и смазываем ее тонким слоем растительного масла. Наливаем порцию теста на сковороду, равномерно распределяя его по дну круговыми движениями.
- Обжариваем блинчик около 1-2 минут с одной стороны, пока не появятся румяные края, затем переворачиваем и готовим еще 30-60 секунд. Выкладываем готовый блин на тарелку и продолжаем жарить другие.
- Сыр перемалываем в блендере. Добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и лимонную цедру. Перемешиваем. Каждый блинчик разрезаем пополам, выкладываем начинку на всю поверхность, закручиваем в рулет.
Приятного аппетита!
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