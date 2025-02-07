Блинчики с начинкой из кисломолочного сыра, которые никогда не рвутся: рецепт из старой украинской книги

Это идеальный рецепт блинчиков на молоке, которые никогда не рвутся, но получаются тоненькими.

Это очень быстрый и простой рецепт, идеально подходящий для тех, кто не хочет проводить много времени на кухне.

Ингредиенты яйцо 4 шт. сахар 2 ст. ложки соль 0,5 ч. ложки мука 100 г кукурузный крахмал 80 г молоко 500 мл растительное масло 3 ст. ложки кисломолочный творог 10% 700 г сахарная пудра 70 г ванильный сахар 8 г цедра лимона 0,5 плода

Процесс приготовления:

В глубокую миску разбиваем 4 яйца, добавляем 2 столовых ложки сахара и половину чайной ложки соли. Все тщательно сбиваем венчиком или миксером, пока масса не станет однородной. Добавляем 100 г просеянной муки и 80 г кукурузного крахмала. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Постепенно вливаем 500 мл молока, постоянно помешивая тесто. В конце добавляем 3 столовых ложки растительного масла, еще раз хорошо перемешиваем. Тесто должно быть редким и однородным. Хорошо разогреваем сковороду (лучше с антипригарным покрытием) и смазываем ее тонким слоем растительного масла. Наливаем порцию теста на сковороду, равномерно распределяя его по дну круговыми движениями. Обжариваем блинчик около 1-2 минут с одной стороны, пока не появятся румяные края, затем переворачиваем и готовим еще 30-60 секунд. Выкладываем готовый блин на тарелку и продолжаем жарить другие. Сыр перемалываем в блендере. Добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и лимонную цедру. Перемешиваем. Каждый блинчик разрезаем пополам, выкладываем начинку на всю поверхность, закручиваем в рулет.

Приятного аппетита!

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