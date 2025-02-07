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Блинчики с начинкой из кисломолочного сыра, которые никогда не рвутся: рецепт из старой украинской книги

Время готовки
48 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
2 мин
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Блинчики с начинкой из кисломолочного сыра, которые никогда не рвутся: рецепт из старой украинской книги

Блинчики с начинкой из кисломолочного сыра / Фото: pixabay.com

Это идеальный рецепт блинчиков на молоке, которые никогда не рвутся, но получаются тоненькими.

Это очень быстрый и простой рецепт, идеально подходящий для тех, кто не хочет проводить много времени на кухне.

Ингредиенты

яйцо
4 шт.
сахар
2 ст. ложки
соль
0,5 ч. ложки
мука
100 г
кукурузный крахмал
80 г
молоко
500 мл
растительное масло
3 ст. ложки
кисломолочный творог 10%
700 г
сахарная пудра
70 г
ванильный сахар
8 г
цедра лимона
0,5 плода

Процесс приготовления:

  1. В глубокую миску разбиваем 4 яйца, добавляем 2 столовых ложки сахара и половину чайной ложки соли. Все тщательно сбиваем венчиком или миксером, пока масса не станет однородной.
  2. Добавляем 100 г просеянной муки и 80 г кукурузного крахмала. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Постепенно вливаем 500 мл молока, постоянно помешивая тесто.
  3. В конце добавляем 3 столовых ложки растительного масла, еще раз хорошо перемешиваем. Тесто должно быть редким и однородным.
  4. Хорошо разогреваем сковороду (лучше с антипригарным покрытием) и смазываем ее тонким слоем растительного масла. Наливаем порцию теста на сковороду, равномерно распределяя его по дну круговыми движениями.
  5. Обжариваем блинчик около 1-2 минут с одной стороны, пока не появятся румяные края, затем переворачиваем и готовим еще 30-60 секунд. Выкладываем готовый блин на тарелку и продолжаем жарить другие.
  6. Сыр перемалываем в блендере. Добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и лимонную цедру. Перемешиваем. Каждый блинчик разрезаем пополам, выкладываем начинку на всю поверхность, закручиваем в рулет.

Приятного аппетита!

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