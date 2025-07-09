Быстрый рецепт сыркового десерта с ягодами без сливок

Ягодный десерт

Реклама

Хотите полакомиться нежным и освежающим десертом, который не повредит фигуре и готовится буквально в считанные минуты? Тогда предлагаем рецепт творожного десерта, это будет именно то, что вам нужно. Десерт низкокалорийный, идеально подходит для тех, кто следит за питанием, и в то же время самчен как в детстве.

Ингредиенты

Чтобы приготовить этот десерт, вам понадобится:

Кисломолочный творог — 400 г (любой жирности)

Сахар — 130 г (или по вашему вкусу)

Молоко — 300 г

Желатин — 10-15 г

Ваниль — по вкусу

Свежие ягоды или фрукты — 300 г (по вашему выбору: малина, смородина, клубника, персики и т.д.)

Как приготовить десерт

Залейте желатин теплым молоком и оставьте его набухать. Когда желатин станет мягким, аккуратно растопите его. Это можно сделать на плите, нагревая на медленном огне и постоянно помешивая, или же в микроволновке короткими «импульсами», чтобы избежать закипания. В глубокую емкость выложите кисломолочный творог, добавьте сахар и ваниль. Влейте теплое молоко и растворенный желатин. С помощью блендера взбейте все ингредиенты до получения однородной, гладкой и кремовой массы. Разделите полученную творожную массу на две части. К одной добавьте малину, к другой — черную смородину или другие любимые ягоды. Каждую часть еще раз взбейте блендером, чтобы ягоды хорошо распределились. Разлейте десерт в креманку, чередуя ягодные слои для хорошего эффекта. Если нет креманок, можно просто выложить всю массу в прозрачную посуду. Накройте десерт пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на несколько часов. Десерт должен полностью застыть.

Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами или листочками мяты.

Реклама

Этот десерт — настоящая находка для быстрого и полезного угощения.