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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Быстрый рецепт сыркового десерта с ягодами без сливок

Как приготовить вкусный творожный десерт с ягодами.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Ягодный десерт

Ягодный десерт

Хотите полакомиться нежным и освежающим десертом, который не повредит фигуре и готовится буквально в считанные минуты? Тогда предлагаем рецепт творожного десерта, это будет именно то, что вам нужно. Десерт низкокалорийный, идеально подходит для тех, кто следит за питанием, и в то же время самчен как в детстве.

Ингредиенты

Чтобы приготовить этот десерт, вам понадобится:

  • Кисломолочный творог — 400 г (любой жирности)

  • Сахар — 130 г (или по вашему вкусу)

  • Молоко — 300 г

  • Желатин — 10-15 г

  • Ваниль — по вкусу

  • Свежие ягоды или фрукты — 300 г (по вашему выбору: малина, смородина, клубника, персики и т.д.)

Как приготовить десерт

  1. Залейте желатин теплым молоком и оставьте его набухать. Когда желатин станет мягким, аккуратно растопите его. Это можно сделать на плите, нагревая на медленном огне и постоянно помешивая, или же в микроволновке короткими «импульсами», чтобы избежать закипания.

  2. В глубокую емкость выложите кисломолочный творог, добавьте сахар и ваниль. Влейте теплое молоко и растворенный желатин.

  3. С помощью блендера взбейте все ингредиенты до получения однородной, гладкой и кремовой массы.

  4. Разделите полученную творожную массу на две части. К одной добавьте малину, к другой — черную смородину или другие любимые ягоды. Каждую часть еще раз взбейте блендером, чтобы ягоды хорошо распределились.

  5. Разлейте десерт в креманку, чередуя ягодные слои для хорошего эффекта. Если нет креманок, можно просто выложить всю массу в прозрачную посуду.

  6. Накройте десерт пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на несколько часов. Десерт должен полностью застыть.

Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами или листочками мяты.

Этот десерт — настоящая находка для быстрого и полезного угощения.

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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