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Бюджетный десерт, который готовится в считанные минуты: торт "Секунда"

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
1 мин
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Бюджетный десерт, который готовится в считанные минуты: торт "Секунда"

Торт "Секунда" со сгущенкой / Фото: Фото из открытых источников

Торт "Секунда" — это один из самых простых, быстрых и бюджетных десертов.

Этот десерт идеально готовить, когда гости уже на пороге, а в холодильнике нет ничего к чаю. Он обрадует своим вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты

сгущенка
380 г
яйца
3 шт.
сливочное масло
60 г
мука
150 г
какао-порошок
2 ст. ложки
разрыхлитель
8 г
холодные сливки 33%
300 мл
сахар
100 г
ванильный сахар
8 г
сметана 20%
200 г

Процесс приготовления:

  1. Смешайте сгущенку с яйцами и растопленным сливочным маслом. Должна получиться однородная консистенция. Добавьте муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте еще раз венчиком.
  2. Вылейте тесто в форму для запекания на пергамент. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
  3. После приготовления коржи нужно остудить, разрезать на 2 части вертикально и на 2 части горизонтально. Получите четыре бисквита. Подровняйте края (обрезки не выбрасывайте, их можно использовать для украшения).
  4. Для крема: взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром и сахаром до пышной массы. Добавьте сметану и продолжайте взбивать. Перемажьте все четыре коржа, не забывая о верхе и боках. Украсьте крошкой.

По желанию торт можно украсить растопленным шоколадом. Поставьте на 2 часа в холодильник для застывания. Приятного аппетита!

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