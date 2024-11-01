Бюджетный десерт, который готовится в считанные минуты: торт "Секунда"

Торт "Секунда" — это один из самых простых, быстрых и бюджетных десертов.
Этот десерт идеально готовить, когда гости уже на пороге, а в холодильнике нет ничего к чаю. Он обрадует своим вкусом и простотой приготовления.
Ингредиенты
- сгущенка
- 380 г
- яйца
- 3 шт.
- сливочное масло
- 60 г
- мука
- 150 г
- какао-порошок
- 2 ст. ложки
- разрыхлитель
- 8 г
- холодные сливки 33%
- 300 мл
- сахар
- 100 г
- ванильный сахар
- 8 г
- сметана 20%
- 200 г
Процесс приготовления:
- Смешайте сгущенку с яйцами и растопленным сливочным маслом. Должна получиться однородная консистенция. Добавьте муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте еще раз венчиком.
- Вылейте тесто в форму для запекания на пергамент. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
- После приготовления коржи нужно остудить, разрезать на 2 части вертикально и на 2 части горизонтально. Получите четыре бисквита. Подровняйте края (обрезки не выбрасывайте, их можно использовать для украшения).
- Для крема: взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром и сахаром до пышной массы. Добавьте сметану и продолжайте взбивать. Перемажьте все четыре коржа, не забывая о верхе и боках. Украсьте крошкой.
По желанию торт можно украсить растопленным шоколадом. Поставьте на 2 часа в холодильник для застывания. Приятного аппетита!