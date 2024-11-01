Бюджетный десерт, который готовится в считанные минуты: торт "Секунда"

Торт "Секунда" — это один из самых простых, быстрых и бюджетных десертов.

Этот десерт идеально готовить, когда гости уже на пороге, а в холодильнике нет ничего к чаю. Он обрадует своим вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты сгущенка 380 г яйца 3 шт. сливочное масло 60 г мука 150 г какао-порошок 2 ст. ложки разрыхлитель 8 г холодные сливки 33% 300 мл сахар 100 г ванильный сахар 8 г сметана 20% 200 г

Процесс приготовления:

Смешайте сгущенку с яйцами и растопленным сливочным маслом. Должна получиться однородная консистенция. Добавьте муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте еще раз венчиком. Вылейте тесто в форму для запекания на пергамент. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. После приготовления коржи нужно остудить, разрезать на 2 части вертикально и на 2 части горизонтально. Получите четыре бисквита. Подровняйте края (обрезки не выбрасывайте, их можно использовать для украшения). Для крема: взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром и сахаром до пышной массы. Добавьте сметану и продолжайте взбивать. Перемажьте все четыре коржа, не забывая о верхе и боках. Украсьте крошкой.

По желанию торт можно украсить растопленным шоколадом. Поставьте на 2 часа в холодильник для застывания. Приятного аппетита!