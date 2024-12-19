Даже не нужно разогревать духовку: вкусный чизкейк без выпечки, который удивит гостей

Не хотите тратить время на выпекание, приготовьте этот вкусный чизкейк из печенья.

Его сливочный вкус удивит гостей. Но главное, что вам не придется тратить много времени на его приготовление.

Ингредиенты песочное печенье 250 г сливочное масло 75 г сливочный сыр 350 г шоколадно-ореховая паста 400 г сахарная пудра 40 г жирные сливки 250 мл

Процесс приготовления:

Основание для чизкейка: песочное печенье измельчить, смешать с растопленным сливочным маслом. Не забудьте немного печенья оставить для украшения (но это не обязательно). Выложите в форму на пергамент (диаметр 20 см), утрамбуйте. Поставьте на 1 час в стабилизированный холодильник. Крем: пока основание стоит в холодильнике, с помощью блендера взбейте сливочный творог с сахарной пудрой и 250 г шоколадно-ореховой пасты (можно заменить вареной сгущенкой). Отдельно до мягких пиков взбейте сливки. Постепенно смешайте сливки с творожной массой до однородности. Переложите сверху на основание из печенья. Поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь. Перед декорированием чизкейка рекомендуется поставить на 1 час в морозильную камеру. На водяной бане растопите остатки шоколадно-ореховой пасты, покройте ею чизкейк. Поставьте на 15 минут в холодильник для охлаждения. Сверху можно насыпать крошку из печенья.

Приятного аппетита!