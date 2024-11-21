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Десерт без выпечки: быстрый рецепт без яиц и муки

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
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Десерт без выпечки: быстрый рецепт без яиц и муки

Десерт без выпечки// фото: smak.novyny.live

Рецепт сладостей без выпечки за 10 минут

Нет времени на выпекание, отключили свет? Предлагаем простой вкусный рецепт десерта, который является настоящим спасением для любящих сладкое. Готовится без выпекания, быстро, без муки, без яиц, выходит у всех.

Ингредиенты:

  • Печенье — 450 г,
  • Сахарная пудра – 100 г.
  • Сливочное масло – 120 г.
  • Молоко – 100 мл.
  • Печенье Oreo или подобное – 150 г.
  • Молочный шоколад – 100 г.
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

  • Измельчить печенье до состояния крошки, добавить сахарную пудру, растопленное сливочное масло и молоко, тщательно перемешать до однородной массы.
  • В основную массу добавить куски Oreo, перемешать.
Десерт без выпечки // фото: smak.novyny.live / ©
Десерт без выпечки // фото: smak.novyny.live
  • Форму для выпечки размером примерно 20×20 см застелить пергаментом или пищевой пленкой и выложить на нем равномерно тесто.
  • Растопить молочный шоколад с маслом на водяной бане. Залить растопленной массой готовый десерт сверху.
  • Поставить в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.

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