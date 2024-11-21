Десерт без выпечки: быстрый рецепт без яиц и муки

Нет времени на выпекание, отключили свет? Предлагаем простой вкусный рецепт десерта, который является настоящим спасением для любящих сладкое. Готовится без выпекания, быстро, без муки, без яиц, выходит у всех.

Ингредиенты:

Печенье — 450 г,

Сахарная пудра – 100 г.

Сливочное масло – 120 г.

Молоко – 100 мл.

Печенье Oreo или подобное – 150 г.

Молочный шоколад – 100 г.

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

Измельчить печенье до состояния крошки, добавить сахарную пудру, растопленное сливочное масло и молоко, тщательно перемешать до однородной массы.

В основную массу добавить куски Oreo, перемешать.

Десерт без выпечки // фото: smak.novyny.live

Форму для выпечки размером примерно 20×20 см застелить пергаментом или пищевой пленкой и выложить на нем равномерно тесто.

Растопить молочный шоколад с маслом на водяной бане. Залить растопленной массой готовый десерт сверху.

Поставить в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.

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