Десерт без выпечки: быстрый рецепт без яиц и муки

Рецепт сладостей без выпечки за 10 минут
Нет времени на выпекание, отключили свет? Предлагаем простой вкусный рецепт десерта, который является настоящим спасением для любящих сладкое. Готовится без выпекания, быстро, без муки, без яиц, выходит у всех.
Ингредиенты:
- Печенье — 450 г,
- Сахарная пудра – 100 г.
- Сливочное масло – 120 г.
- Молоко – 100 мл.
- Печенье Oreo или подобное – 150 г.
- Молочный шоколад – 100 г.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление:
- Измельчить печенье до состояния крошки, добавить сахарную пудру, растопленное сливочное масло и молоко, тщательно перемешать до однородной массы.
- В основную массу добавить куски Oreo, перемешать.
- Форму для выпечки размером примерно 20×20 см застелить пергаментом или пищевой пленкой и выложить на нем равномерно тесто.
- Растопить молочный шоколад с маслом на водяной бане. Залить растопленной массой готовый десерт сверху.
- Поставить в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.
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