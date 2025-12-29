ТСН в социальных сетях

39
2 мин

Десерт «Бытое стекло» на сметане или йогурте: пошаговый рецепт приготовления торта без выпечки

Легендарный торт «Бытое стекло» или «Мозаика» пошаговый рецепт яркого десерта без выпечки

Анна Носова
40 минут
132 ккал
Торт "Битое стекло"

Торт «Битое стекло»

Торт «Бытое стекло», который также часто называют «Мозаикой», — это настоящая классика домашних десертов. Он подчиняет своей легкостью, ярким видом и простотой в приготовлении. Благодаря сочетанию нежного сметанного основания, хрустящего печенья и разноцветного желе, этот десерт станет идеальным украшением как для праздничного стола, так и для обычного семейного чаепития.

Ингредиенты для приготовления

Для основания и наполнения:

  • Сметана или йогурт — 500 г (можно смешать 50 на 50)

  • Сахарная пудра — 3 ст. л. (регулируйте по вкусу)

  • Желатин — 10 г + 60 мл воды для его растворения

  • Ванильный сахар — 1 пакетик (или ванильный экстракт)

  • Цветное желе — 3 пакетика разных цветов (например, красный, желтый и зеленый).

  • Крекер или другое печенье — 1 пачка (прекрасно смакует смесь ванильного и шоколадного)

  • Фрукты-банан, мандарины (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления

  • Начните с приготовления цветного желе. Каждый пакетик растворите в горячей воде, разлейте в плоские формы и оставьте до полного застывания. Важно, для приготовления цветного желе используйте меньше воды, чем указано на упаковке (примерно 250 мл на пакетик), чтобы оно было плотным и хорошо держало форму. Когда желе станет жестким, нарежьте его на небольшие кубики. Именно они создадут эффект «битого стекла» в готовом торте.

  • Залейте желатин холодной водой и оставьте для набухания. После этого растворите его на водяной бане или в микроволновке (не доводя до кипения). В глубокой миске смешайте сметану (или йогурт) с сахарной пудрой и ванилью. Взбейте массу миксером до однородности, а затем тонкой струйкой введите растворенный желатин, постоянно помешивая.

  • Нарежьте фрукты небольшими кусочками. Банан придает десерту особую мягкость. Обратите внимание, что киви и свежий ананас лучше не добавлять, поскольку содержат ферменты, которые могут помешать желатину застыть. Крекер можно поломать на меньшие части или оставить целиком, если он мелкий.

  • Подготовьте глубокую форму, застелив ее пищевой пленкой — это поможет легко достать торт после застывания. Выложите в форму нарезанные кубики желе, кусочки фруктов и крекер. Равномерно залейте все сметанной смесью так, чтобы она заполнила все полости между ингредиентами.

  • Накройте форму сверху пленкой и отправьте в холодильник. Лучше оставить торт на ночь, чтобы он полностью стабилизировался. Перед подачей осторожно переверните десерт на тарелку и снимите пленку.

Готовый торт поражает легкостью и свежестью. Это отличный вариант для тех, кто не хочет тратить время на выпечку, но стремится создать эффектный и вкусный десерт.

39
