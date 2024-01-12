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Десерт из сухофруктов и орехов: рецепт полезной сладости

Время готовки
2 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
362 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
408
Время на прочтение
1 мин
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Десерт из сухофруктов и орехов: рецепт полезной сладости

Десерт из сухофруктов и орехов / Фото: Credits

Если вы не представляете себе чаепития без конфетки, но очень хотите быть стройными, то приготовьте натуральный, полезный десерт без сахара. В состав десерта входят сухофрукты и орехи. Их можно давать детям, они не содержат консервантов и красителей.

Ингредиенты

финики
250 г
курага
250 г
кунжут
50 г
кунжут для обсыпки
100 г
кешью
150 г
семечки подсолнуха
50 г
апельсиновая цедра
1 ст. л.
корица
на кончике чайной ложки
кардамон
на кончике чайной ложки
  1. Вымойте финики и курагу. Финики очистите от косточек и замочите с курагой в кипятке на 15-20 минут. Затем измельчите в мясорубке.
  2. Кешью, кунжут (50 грамм) и семечки слегка обжарьте на сковороде. Выложите в сухофрукты. Добавьте апельсиновую цедру, корицу и кардамон. Тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте из полученной массы колбаски, обваляйте в обжаренном кунжуте и отправьте в холодильник на пару часов.

Советы: 

  • Сухофрукты используйте любые.

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