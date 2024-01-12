Десерт из сухофруктов и орехов: рецепт полезной сладости

Если вы не представляете себе чаепития без конфетки, но очень хотите быть стройными, то приготовьте натуральный, полезный десерт без сахара. В состав десерта входят сухофрукты и орехи. Их можно давать детям, они не содержат консервантов и красителей.
Ингредиенты
- финики
- 250 г
- курага
- 250 г
- кунжут
- 50 г
- кунжут для обсыпки
- 100 г
- кешью
- 150 г
- семечки подсолнуха
- 50 г
- апельсиновая цедра
- 1 ст. л.
- корица
- на кончике чайной ложки
- кардамон
- на кончике чайной ложки
- Вымойте финики и курагу. Финики очистите от косточек и замочите с курагой в кипятке на 15-20 минут. Затем измельчите в мясорубке.
- Кешью, кунжут (50 грамм) и семечки слегка обжарьте на сковороде. Выложите в сухофрукты. Добавьте апельсиновую цедру, корицу и кардамон. Тщательно перемешайте.
- Сформируйте из полученной массы колбаски, обваляйте в обжаренном кунжуте и отправьте в холодильник на пару часов.
Советы:
- Сухофрукты используйте любые.
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