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Десерт из тыквы: вкусный, полезный, понравится всей семье

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
76 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
643
Время на прочтение
1 мин
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Десерт из тыквы: вкусный, полезный, понравится всей семье

Десерт из тыквы

Как приготовить вкусный десерт из тыквы

Сезон тыкв начался, хозяйки начали активно готовить разнообразные полезные блюда из овоща – а запекать, жарить, варить супы и каши. А десерты которые можно приготовить из тыквы – пальчики оближешь.

Предлагаем рецепт крутого десерта из тыквы – минимум продуктов, готовится быстро, нравится и взрослым, и детям.

Рецепт тыквенного десерта

Ингредиенты:

  • Тыква — 800 г.
  • Сыр «Маскарпоне» – 180 г, вместо сыра можно использовать сметану 20% жирности – 150 г.
  • Сахарная пудра – 4 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.

Приготовление:

  • Тыкву почистить, порезать небольшими кубиками.
  • Яйца и сахарную пудру взбить вилкой.
  • Добавить в сбитую массу сыр «Маскарпоне» или сметану.
  • Форму для запекания смазать сливочным маслом.
  • Выложить в нее тыкву, залить их смесью из яиц и маскарпоне.
  • Готовить в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут, чтобы кусочки тыквы были мягкими.
  • Если хочется приготовить тыкву побыстрее, кусочки овоща перед тем, как запекать проварить и откинуть на дуршлаг. В таком случае, времени на приготовление десерта в духовке нужно будет меньше.

Десерт можно есть как теплый, так и холодный, все равно вкусный.

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