Десерт из тыквы: вкусный, полезный, понравится всей семье

Как приготовить вкусный десерт из тыквы

Сезон тыкв начался, хозяйки начали активно готовить разнообразные полезные блюда из овоща – а запекать, жарить, варить супы и каши. А десерты которые можно приготовить из тыквы – пальчики оближешь.

Предлагаем рецепт крутого десерта из тыквы – минимум продуктов, готовится быстро, нравится и взрослым, и детям.

Рецепт тыквенного десерта

Ингредиенты:

Тыква — 800 г.

Сыр «Маскарпоне» – 180 г, вместо сыра можно использовать сметану 20% жирности – 150 г.

Сахарная пудра – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Приготовление:

Тыкву почистить, порезать небольшими кубиками.

Яйца и сахарную пудру взбить вилкой.

Добавить в сбитую массу сыр «Маскарпоне» или сметану.

Форму для запекания смазать сливочным маслом.

Выложить в нее тыкву, залить их смесью из яиц и маскарпоне.

Готовить в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут, чтобы кусочки тыквы были мягкими.

Если хочется приготовить тыкву побыстрее, кусочки овоща перед тем, как запекать проварить и откинуть на дуршлаг. В таком случае, времени на приготовление десерта в духовке нужно будет меньше.

Десерт можно есть как теплый, так и холодный, все равно вкусный.

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