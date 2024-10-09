Десерт из тыквы: вкусный, полезный, понравится всей семье

Как приготовить вкусный десерт из тыквы
Сезон тыкв начался, хозяйки начали активно готовить разнообразные полезные блюда из овоща – а запекать, жарить, варить супы и каши. А десерты которые можно приготовить из тыквы – пальчики оближешь.
Предлагаем рецепт крутого десерта из тыквы – минимум продуктов, готовится быстро, нравится и взрослым, и детям.
Рецепт тыквенного десерта
Ингредиенты:
- Тыква — 800 г.
- Сыр «Маскарпоне» – 180 г, вместо сыра можно использовать сметану 20% жирности – 150 г.
- Сахарная пудра – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
Приготовление:
- Тыкву почистить, порезать небольшими кубиками.
- Яйца и сахарную пудру взбить вилкой.
- Добавить в сбитую массу сыр «Маскарпоне» или сметану.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом.
- Выложить в нее тыкву, залить их смесью из яиц и маскарпоне.
- Готовить в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут, чтобы кусочки тыквы были мягкими.
- Если хочется приготовить тыкву побыстрее, кусочки овоща перед тем, как запекать проварить и откинуть на дуршлаг. В таком случае, времени на приготовление десерта в духовке нужно будет меньше.
Десерт можно есть как теплый, так и холодный, все равно вкусный.
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