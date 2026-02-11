ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Десерт «картофель» за 15 минут: простой рецепт из доступных ингредиентов.

Готовим пирожное «картофель» из того, что есть за 15 минут

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
390 ккал
Десерт «картофель»

Десерт «картофель»

Это чрезвычайно быстрый вариант знакомого с детства лакомого угощения, не требующий выпечки.

Ингредиенты

  • Основа (крошка из печенья, сухарей или бисквита) — 150 г;

  • Молоко — 50 г;

  • Сливочное масло — 50 г;

  • Сахарная пудра — 30 г (если основа не сладкая, берите 60 г);

  • Какао-порошок — от 1 до 3 ст. л.;

  • Измельченные орехи — 30 г;

  • Коньяк или ром — 1 ст. л. для аромата.

Как приготовить пирожное «картофель»

Сначала нужно измельчить основание и орехи. Основание лучше превратить в мелкую крошку, а орехи оставить кусочками среднего размера для приятной текстуры. В глубокой емкости смешайте сухие компоненты с мягким сливочным маслом.

После этого постепенно добавляйте молоко комнатной температуры и алкоголь. Важно вливать молоко частями: если масса разваливается — добавьте еще немного жидкости, а если она стала слишком мягкой и не держит форму — досыпьте крошки.

Когда смесь станет пластичной, сформуйте небольшие шарики. Готовый десерт можно обвалять в орехах, какао или пудре. Обязательно оставьте пирожные в холодильнике на час — это позволит маслу застыть, а сухой крохе хорошо пропитаться влагой.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie