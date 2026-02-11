- Дата публикации
Десерт «картофель» за 15 минут: простой рецепт из доступных ингредиентов.
Готовим пирожное «картофель» из того, что есть за 15 минут
Это чрезвычайно быстрый вариант знакомого с детства лакомого угощения, не требующий выпечки.
Ингредиенты
Основа (крошка из печенья, сухарей или бисквита) — 150 г;
Молоко — 50 г;
Сливочное масло — 50 г;
Сахарная пудра — 30 г (если основа не сладкая, берите 60 г);
Какао-порошок — от 1 до 3 ст. л.;
Измельченные орехи — 30 г;
Коньяк или ром — 1 ст. л. для аромата.
Как приготовить пирожное «картофель»
Сначала нужно измельчить основание и орехи. Основание лучше превратить в мелкую крошку, а орехи оставить кусочками среднего размера для приятной текстуры. В глубокой емкости смешайте сухие компоненты с мягким сливочным маслом.
После этого постепенно добавляйте молоко комнатной температуры и алкоголь. Важно вливать молоко частями: если масса разваливается — добавьте еще немного жидкости, а если она стала слишком мягкой и не держит форму — досыпьте крошки.
Когда смесь станет пластичной, сформуйте небольшие шарики. Готовый десерт можно обвалять в орехах, какао или пудре. Обязательно оставьте пирожные в холодильнике на час — это позволит маслу застыть, а сухой крохе хорошо пропитаться влагой.