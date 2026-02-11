Десерт «картофель» за 15 минут: простой рецепт из доступных ингредиентов.

Десерт «картофель»

Это чрезвычайно быстрый вариант знакомого с детства лакомого угощения, не требующий выпечки.

Ингредиенты

Основа (крошка из печенья, сухарей или бисквита) — 150 г;

Молоко — 50 г;

Сливочное масло — 50 г;

Сахарная пудра — 30 г (если основа не сладкая, берите 60 г);

Какао-порошок — от 1 до 3 ст. л.;

Измельченные орехи — 30 г;

Коньяк или ром — 1 ст. л. для аромата.

Как приготовить пирожное «картофель»

Сначала нужно измельчить основание и орехи. Основание лучше превратить в мелкую крошку, а орехи оставить кусочками среднего размера для приятной текстуры. В глубокой емкости смешайте сухие компоненты с мягким сливочным маслом.

После этого постепенно добавляйте молоко комнатной температуры и алкоголь. Важно вливать молоко частями: если масса разваливается — добавьте еще немного жидкости, а если она стала слишком мягкой и не держит форму — досыпьте крошки.

Когда смесь станет пластичной, сформуйте небольшие шарики. Готовый десерт можно обвалять в орехах, какао или пудре. Обязательно оставьте пирожные в холодильнике на час — это позволит маслу застыть, а сухой крохе хорошо пропитаться влагой.