Десерт, который помогает худеть: яблочный пирог без сахара

Блогер из TikTok под ником @harlamov_cook поделился рецептом яблочного десерта, который помог ему похудеть без необходимости отказываться от вкусного.

Этот десерт из яблок очень быстро и просто готовится, но, самое главное, его можно есть на похудении хотя бы каждый день.

Ингредиенты яблоко 2 шт. яйцо 2 шт. натуральный йогурт 80 г ванильный экстракт по вкусу сахарозаменитель по вкусу молотая корица по вкусу

Процесс приготовления:

Яблоки очистить от кожуры, порезать на случайные маленькие кусочки. В чашу блендера положить кусочки яблок, выбить два яйца, добавить все остальные ингредиенты (кроме корицы) и перебить в однородную массу. Вылить массу в форму для выпечки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовый десерт присыпать молотой корицей.

Приятного аппетита!