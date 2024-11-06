Десерт, который помогает худеть: яблочный пирог без сахара

Блогер из TikTok под ником @harlamov_cook поделился рецептом яблочного десерта, который помог ему похудеть без необходимости отказываться от вкусного.
Этот десерт из яблок очень быстро и просто готовится, но, самое главное, его можно есть на похудении хотя бы каждый день.
Ингредиенты
- яблоко
- 2 шт.
- яйцо
- 2 шт.
- натуральный йогурт
- 80 г
- ванильный экстракт
- по вкусу
- сахарозаменитель
- по вкусу
- молотая корица
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры, порезать на случайные маленькие кусочки.
- В чашу блендера положить кусочки яблок, выбить два яйца, добавить все остальные ингредиенты (кроме корицы) и перебить в однородную массу.
- Вылить массу в форму для выпечки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
- Готовый десерт присыпать молотой корицей.
Приятного аппетита!