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Десерт, который помогает худеть: яблочный пирог без сахара

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
118 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
1 мин
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Десерт, который помогает худеть: яблочный пирог без сахара

Десерт из яблок без сахара (фото иллюстративный) / Фото: Фото из открытых источников

Блогер из TikTok под ником @harlamov_cook поделился рецептом яблочного десерта, который помог ему похудеть без необходимости отказываться от вкусного.

Этот десерт из яблок очень быстро и просто готовится, но, самое главное, его можно есть на похудении хотя бы каждый день.

Ингредиенты

яблоко
2 шт.
яйцо
2 шт.
натуральный йогурт
80 г
ванильный экстракт
по вкусу
сахарозаменитель
по вкусу
молотая корица
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры, порезать на случайные маленькие кусочки.
  2. В чашу блендера положить кусочки яблок, выбить два яйца, добавить все остальные ингредиенты (кроме корицы) и перебить в однородную массу.
  3. Вылить массу в форму для выпечки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
  4. Готовый десерт присыпать молотой корицей.

Приятного аппетита!

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