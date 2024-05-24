Если в холодильнике нашлось полбанки варенье и пачка масла: простой пирог из трех ингредиентов

Предлагаем рецепт пирога, который очень быстро готовится, к тому же экономного — для его приготовления не нужны яйца и сахар тоже.

Ингредиенты для приготовления пирога

мука – 3 стакана,

масло сливочное – 200 г,

варенье консистенции сметаны – 150 г.

Как приготовить пирог.

Сливочное масло натрите на большой терке (лучше для этого его предварительно заморозить).

Добавьте в масло муку и хорошо перемешайте. Разделите массу на три части.

Две трети смеси выложите в форму, застеленную пергаментом, сделав небольшие борта по краям. Слегка утрамбуйте.

Выложите варенье, а затем покройте ее оставшейся смесью, не утрамбовывая.

Выпекайте пирог в духовке при температуре 200 градусов 20 минут

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