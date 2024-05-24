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Если в холодильнике нашлось полбанки варенье и пачка масла: простой пирог из трех ингредиентов

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
6598
Время на прочтение
1 мин
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Если в холодильнике нашлось полбанки варенье и пачка масла: простой пирог из трех ингредиентов

Рецепт пирога

Рецепт простого, быстрого пирога с минимум ингредиентов

Предлагаем рецепт пирога, который  очень быстро готовится, к тому же экономного — для его приготовления не нужны яйца и сахар тоже.

Ингредиенты для приготовления пирога

  • мука – 3 стакана,
  • масло сливочное – 200 г,
  • варенье консистенции сметаны – 150 г.

Как приготовить пирог.

  • Сливочное масло натрите на большой терке (лучше для этого его предварительно заморозить).
  • Добавьте в масло муку и хорошо перемешайте. Разделите массу на три части.
  • Две трети смеси выложите в форму, застеленную пергаментом, сделав небольшие борта по краям. Слегка утрамбуйте.
  • Выложите варенье, а затем покройте ее оставшейся смесью, не утрамбовывая.
  • Выпекайте пирог в духовке при температуре 200 градусов 20 минут

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