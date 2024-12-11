Это легче, чем вы думаете: как приготовить популярный бенто-торт на Новый 2025 год

Бенто-торт – небольшой порционный десерт, состоящий из нескольких лепешек и крема. Такие торты стали очень популярны в последнее время. Вы можете легко приготовить десерт на Новый год.
Новогодний бенто-торт можно украсить в тематике праздника: добавить фигурки елки, снежинок, звездочек или символ грядущего Нового года.
Ингредиенты
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 100 г
- мука
- 120 г
- разрыхлитель
- 1 ч. ложка
- ванильный сахар
- 1 час. кровати
- сливочный сыр
- 200 г
- сливки 33%
- 150 мл
- сахарная пудра
- 80 г
- ванильный экстракт
- 1 час. кровати
- вода
- 50 мл
- сахар (для сиропа)
- 2 ст. ложки
- лимонный сок
- 1 ч. ложка
Процесс приготовления:
- Сначала приготовьте бисквит: яйца взбейте с сахаром до пышной и густой массы (5-7 минут). Просейте муку и разрыхлитель, а затем аккуратно введите их в яичную смесь с помощью лопатки, чтобы не осадить массу.
- Тесто вылейте в форму (предварительно застеленную пергаментом), выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Готовый корж разрежьте на 2-3 тонких коржа.
- Теперь нужно приготовить крем: холодные сливки взбейте до мягких пиков. Сливочный творог и сахарную пудру с ванильным экстрактом смешайте в отдельной емкости, осторожно смешайте две массы.
- Готовим сироп: сахар растворите в горячей воде, добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Собираем торт: каждый корж нужно пропитать сиропом. Перемажьте лепешки кремом, оставив для украшения верха. Для ровных краев торт лучше собирать в форме или кольце. Украсьте по желанию. Поставьте в холодильник на 3-4 часа.
Приятного аппетита!