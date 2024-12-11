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Это легче, чем вы думаете: как приготовить популярный бенто-торт на Новый 2025 год

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
162
Время на прочтение
1 мин
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Это легче, чем вы думаете: как приготовить популярный бенто-торт на Новый 2025 год

Как приготовить новогодний бенто-торт. / Фото: Фото Instagram.com

Бенто-торт – небольшой порционный десерт, состоящий из нескольких лепешек и крема. Такие торты стали очень популярны в последнее время. Вы можете легко приготовить десерт на Новый год.

Новогодний бенто-торт можно украсить в тематике праздника: добавить фигурки елки, снежинок, звездочек или символ грядущего Нового года.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
сахар
100 г
мука
120 г
разрыхлитель
1 ч. ложка
ванильный сахар
1 час. кровати
сливочный сыр
200 г
сливки 33%
150 мл
сахарная пудра
80 г
ванильный экстракт
1 час. кровати
вода
50 мл
сахар (для сиропа)
2 ст. ложки
лимонный сок
1 ч. ложка

Процесс приготовления:

  1. Сначала приготовьте бисквит: яйца взбейте с сахаром до пышной и густой массы (5-7 минут). Просейте муку и разрыхлитель, а затем аккуратно введите их в яичную смесь с помощью лопатки, чтобы не осадить массу.
  2. Тесто вылейте в форму (предварительно застеленную пергаментом), выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Готовый корж разрежьте на 2-3 тонких коржа.
  3. Теперь нужно приготовить крем: холодные сливки взбейте до мягких пиков. Сливочный творог и сахарную пудру с ванильным экстрактом смешайте в отдельной емкости, осторожно смешайте две массы.
  4. Готовим сироп: сахар растворите в горячей воде, добавьте лимонный сок и перемешайте.
  5. Собираем торт: каждый корж нужно пропитать сиропом. Перемажьте лепешки кремом, оставив для украшения верха. Для ровных краев торт лучше собирать в форме или кольце. Украсьте по желанию. Поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!

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