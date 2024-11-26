Этот торт станет настоящим фаворитом в зимние праздники: самый модный десерт 2025 года.

Приготовление этого десерта очень простое, но он выглядит очень эффектно. Поэтому его можно смело готовить на все зимние праздники. Гости будут в восторге.

Ингредиенты яйца 4 шт. сахар 120 г мука 160 г разрыхлитель 1 ч. ложка какао 30 г растительное масло 50 мл молоко 50 мл охлажденные сливки 33% 500 мл сахарная пудра 120-150 г ванильный экстракт 2 ч. ложки сливочный сыр (маскарпоне) 500 мл абрикосовое варенье 2-3 ст. ложки вода 20-30 мл черный шоколад 80 г сливки 33% (для ганаша) 120 мл кокосовая стружка по желанию сахарная пудра (для декора) 1-2 ст. ложки сливки охлажденные 33% (для декора) 150 мл

Процесс приготовления:

Для приготовления бисквита: белки взбить миксером с сахаром до пышности, добавить по одному желтки, продолжая взбивать. Просеять муку и разрыхлитель, аккуратно ввести в яичную массу, смешать до однородности. В отдельной емкости смешать какао, молоко и растительное масло, добавить 3 ст. ложки теста и вымешать аккуратненько. Переложить в общую массу и перемешать. Форму (20 см в диаметре) застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать 30 минут в разогретой до 170 градусов духовке. Корж полностью остудить. Для крема: охлажденные сливки взбить миксером до пышности, постепенно всыпать сахарную пудру. Добавить сливочный творог и ванильный экстракт. Перемешать до однородности миксером. Для пропитки: в кастрюле залить абрикосовое варенье водой, перемешать блендером до состояния пюре, поставить на огонь до кипения. Перелить в миску. Для ганаша шоколад нарезать кусочками, положить в миску, влить горячие сливки, перемешать до растворения шоколада, накрыть в контакт пищевой пленкой и оставить до охлаждения. Должно получиться состояние масла. Составляем торт: готовый корж разрезать на 4 равные части. Каждую пропитать абрикосовой пропиткой, выложить крем, разровнять, этаж на готовый торт выложить ножом шоколадный ганаш, выровнять по всей поверхности. Бока также смазать кремом (взбить миксером на высокой скорости сливки и сахар), посыпать кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!